«اقتصادية أبوظبي» تعلن عن مبادرات ذكية ومشاريع مبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 39 لأسبوع جيتكس للتقنية دبي 2019 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر القادم، وذلك ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي الذي يجمع تحت مظلته 32 جهة حكومية في منصة مشتركة وموحدة تقودها هيئة أبوظبي الرقمية.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يشكل منصة مثالية للتعرف على أحدث التقنيات العالمية وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول رقمية وذكية حيث تعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كأحد أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.

وأشار إلى أن مشاركة حكومة أبوظبي في جيتكس هذا العام تهدف إلى إبراز النظام الرقمي المتكامل بين الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تكامل دور الجهات الحكومية في الإمارة عبر تقديم حلول حكومية رقمية سريعة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بخدماته للمتعاملين.

وقال راشد البلوشي: «تقدم الدائرة خلال أسبوع جيتكس 2019 عدداً من المبادرات والخدمات التقنية الذكية إضافة إلى عدد من الرحلات المتكاملة ضمن منظومة الخدمات المتكاملة»تم«والتي تهدف إلى دعم مساعي حكومة أبوظبي ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ورسم ملامحها المستقبلية.