«دبي كوميرسيتي» تبحث فرص التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، عن مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».

وقالت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: تعد التجارة الإلكترونية واحداً من أسرع القطاعات نمواً على مستوى المنطقة، وتلعب دوراً محورياً في نمو الاقتصاد على المستويين المحلي والإقليمي. إذ تشهد دولة الإمارات في الوقت الراهن نمواً كبيراً على صعيد قطاع التجارة الإلكترونية، مع توقعات بوصول قيمة هذا القطاع إلى 27.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

وأضافت: تشارك «دبي كوميرسيتي» في أسبوع جيتكس للتقنية كونه واحداً من أهم الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، انسجاماً مع التزامها الاستثمار في التقنيات الجديدة.