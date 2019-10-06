«ورشة حكومة دبي» تستعرض أبرز خدماتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

تشارك ورشة حكومة دبي ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، حيث تقوم الورشة باستعراض أبرز خدماتها الذكية والمتقدمة التي تصب في مصلحة تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم ورضاهم.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «تأتي مشاركة الورشة انطلاقاً من أهمية المعرض كمنصة عالمية تعتبر الأبرز على الصعيد التقني والتكنولوجيا الحديثة، والتزاماً منها بدعم التحول الذكي الذي تقوده إمارة دبي في الخدمات الحكومية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إكمال التحوّل الذكي في العام 2021، من خلال تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية بما يحقق سلامة وسعادة المتعاملين، ويرتقي بمكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام على المستوى الخدمي الحكومي العالمي».