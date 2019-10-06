التخطيط العمراني والبلديات تقدم 160 خدمة ذكية للمجتمع

المصدر: أبوظبي- البيان

تُشارك دائرة التخطيط العمراني والبلديات ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، وتستعرض الدائرة خلال فعاليات المعرض الإنجازات التي حققتها ضمن مشروع التحول الرقمي، والجهود التي بذلتها في سبيل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً في هذا المجال، وتحديداً ضمن مجالات عملها بمنصة الخدمات الذكية SmartHub التي تقدم أكثر من 160 خدمة ذكية للمجتمع من خلال شاشة عرض يمكن التحكم فيها باللمس، بالإضافة إلى شاشات تقنية البلوكتشين التي يمكن التحكم فيها أيضاً باللمس.

وقال محمد الخضر الأحمد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجيـة ورئيس لجنة التكنولوجيا بدائرة التخطيط العمراني والبلديات: «إننا في الدائرة نسعى دائماً إلى توفير خدمات متنوعة من خلال مبادرات وخدمات نوعية تعتمد على أحدث التقنيات التي تم تطويرها بهدف بناء بيئة محفزة تدعم استمرارية نمو الأعمال والاستثمار».