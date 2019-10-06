مركز دبي المالي العالمي يطرح شبكة «واي فاي 6»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن اعتزامه إطلاق الجيل الأحدث من شبكات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي 6» بالتعاون مع «هواوي» في الأول من نوفمبر 2019، ليوفر التكنولوجيا الأكثر تطوراً في ميدان شبكات الاتصال اللاسلكي المحلية.

وتؤكد هذه الخطوة عزم المركز المالي المتواصل على وضع التحول الرقمي على رأس أولوياته، بهدف تعزيز الاتصال وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في المركز وما حوله، إذ ستتيح هذه التغييرات الجديدة في البنية التحتية تنفيذ الأعمال بسهولة أكبر، ما يدل على إدراك المركز المالي لضرورة توفير راحة أكبر للشركات التي تتخذ منه مقراً لها.

وسيجري اعتماد وتطبيق الحل الجديد في جميع المساحات العامة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال بيمان العوضي، نائب الرئيس الأول المتحدث الرسمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الاتصال المفتاح الرئيسي لمختلف جوانب تطوير البنية التحتية في مركز دبي المالي العالمي، حيث نعمل على ربط مجتمعنا على أرض الواقع وفي العوالم الرقمية بذات الطريقة التي نربط بها الجوانب المختلفة للمنظومة المالية. وفي ضوء المتطلبات سريعة التطور للمهنيين المقيمين في المركز وزوّاره، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان تقديم أحدث خدمات التكنولوجيا، لذا يسرّنا أن نطلق شبكة (واي فاي 6) بالشراكة مع (هواوي) والتي ستحدث نقلة نوعية ».