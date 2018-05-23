ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»:هل التداول بالهامش يُعد متوافقاً مع الشريعة؟

بحسب سوق دبي المالي، فالشراء بالهامش يعني أن السمسار يُقرض العميل مبلغاً فوق الهامش، ويقوم بشراء الأسهم نيابة عنه على أن يُسدد العميل مبلغ القرض في مدة محددة، فإذا لم يسدد فإن السمسار مفوض من قبل العميل ببيع الأسهم التي اشتراها بسعر السوق إذا وصلت أسعارها إلى الهامش، ويستوفي دَينهُ ثم يرد الباقي للعميل، والشريعة لا تمنع من القرض إذا كان بدون فوائد ظاهرة أو مخفية.

وتعتبر عمولة السمسار في حالة الشراء بالهامش بزيادة عن العمولة التي يتقاضاها في حالات الوساطة دون إقراض فائدة مخفية.

أما إذا كانت العمولة في شراء الهامش مثل العمولة في حالات عدم الشراء على الهامش دون زيادة فإن المعاملة صحيحة شرعاً لأنه قرض بدون فائدة.



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