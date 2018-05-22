ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل هناك فرق بين حماية رأس المال وبين ضمانه؟

بحسب سوق دبي المالي، تعتبر حماية رأس المال هي السعي إلى وقايته من الخسران دون دفعٍ له، وهو سعي قد لا يؤدي إلى النتيجة المأمولة: ومثال ذلك حراسة الأموال، فقد توجد ولا يَسلم المال من السرقة والهلاك.

أما الضمان فهو تحمل للخسائر عن طالب الضمان، وهو ربط بالنتيجة دون النظر إلى الأسباب أو مراقبة جدوى الوسائل والأساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان.

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