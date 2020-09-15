طرح خاص لـ 10 % من أسهم «أدنوك للتوزيع» بـ 3.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن إتمام عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع»، المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليارات درهم، والتي تمثل حصة 10 % من أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهم، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18 % على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5 % على متوسط سعر السهم للثلاثة أشهر الماضية.

ويسهم هذا الطرح الخاص في زيادة التداول الحر، إلى 20 %، وتعزيز سيولة أسهم شركة «أدنوك للتوزيع». وتحتفظ أدنوك بعد هذه الصفقة بحصة 80 % في أسهم «أدنوك للتوزيع»، لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة.وتحقق هذه العملية مزايا عديدة لأدنوك، من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم «أدنوك للتوزيع»، التي سجلت أداءً قوياً منذ الطرح الأولي لأسهمها عام 2017، كما تعتبر هذه العملية، أكبر صفقة من نوعها في المنطقة لشركة مدرجة في أسواق الأوراق المالية.

نقلة نوعية

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تستمر أدنوك في التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة، بالعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة، تسهم في خلق القيمة، وتعزيز المرونة في مختلف جوانب أعمالها.

ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة «أدنوك للتوزيع» في 2017، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الطموحة للنمو، وتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة الهادفة للارتقاء بتجربة العملاء، إضافة إلى تعزيز جاذبية ومرونة سياستها لتوزيع الأرباح. وشهدت أسهم «أدنوك للتوزيع» طلباً كبيراً من المستثمرين، بفضل نتائجها المالية القوية ومرونتها، وتركيزها الثابت على النمو الذكي والمدروس، ما دفع بنا لاغتنام الفرصة، والاستجابة بكفاءة وسرعة للطلب القوي، عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن الصفقة ستسهم في زيادة سيولة «أدنوك للتوزيع»، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز جاذبية الشركة، والتأكيد مجدداً على الفرص الاستثمارية المجدية، التي توفرها أدنوك وأبوظبي والإمارات، حيث وفرت هذه الصفقة للمستثمرين، فرصة فريدة للحصول على حصة في الشركة، والتعاون مع أدنوك، والاستثمار في شركة ذات سجل ناجح، وأداء مالي قوي ومستقر، مع سياسة متميزة لتوزيع الأرباح».

وأكد أن مجموعة أدنوك مستمرة بدورها الداعم لشركة «أدنوك للتوزيع»، باعتبارها المالك الأكبر للأسهم، معرباً عن ثقته بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة، كإحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الوقود والبيع بالتجزئة في المنطقة.

مدير الطرح

وقام كل من «بنك أبوظبي الأول»، و«سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة»، بدور مدير الطرح في هذه الصفقة، بشكل مشترك، في حين قامت شركة «موليس آند كومباني»، بدور مستشار مالي مستقل لأدنوك.

وكانت أدنوك قد أعربت عند الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في 2017، عن عزمها بيع المزيد من أسهم «أدنوك للتوزيع»، لزيادة التداول الحر للأسهم، وتعزيز سيولتها في سوق أبوظبي، وتوفير فرص استثمارية جذابة، مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية في الشركة. وتأتي هذه الصفقة، في إطار استراتيجية أدنوك للنمو الذكي، وتركيزها المستمر على خلق القيمة.

وتدير شركة «أدنوك للتوزيع»، 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في الإمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية. وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً، تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، حيث بلغت سيولتها بتاريخ 30 يونيو 2020، ما مجموعه 2.4 مليار درهم في صورة نقدية، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

توزيع الأرباح

وكانت شركة «أدنوك للتوزيع»، قد أكدت في إعلان نتائجها المالية للنصف الثاني من عام 2020، التزامها بسياسة توزيع الأرباح، وزيادتها بنسبة 7.5 %، لتبلغ 2.57 مليار درهم، وذلك بعد زيادتها بنسبة 62 % خلال عام 2019، لتبلغ 2.39 مليار درهم. كما تتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح النصفية لعام 2020 (10.285 فلوس للسهم)، في أكتوبر المقبل، وفقاً لموافقة مجلس الإدارة، وانسجاماً مع سياسة توزيع الأرباح.

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