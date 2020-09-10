«تبريد» تغلق قرضاً مشتركاً بـ 692 مليون دولار لتمويل أعمال في وسط دبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن الإغلاق الناجح لقرض مشترك، ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد، تم تمويله من قبل بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، في مارس 2020، وذلك في إطار تمويل عملية الاستحواذ على 80 % من نشاط «إعمار العقارية»، لتبريد منطقة وسط مدينة دبي.

وتبلغ قيمة القرض 692 مليون دولار، ويمتد لفترة 5 سنوات (حتى مارس 2025)، وتمت هيكلته على أساس تسهيلات متعددة الشرائح، ويتألف من شقين، إسلامي وتقليدي. وعلى الرغم من التقلبات غير المسبوقة في سوق القروض، واضطراب الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، تم إغلاق القرض المشترك بنجاح، وتجاوز المبلغ المطلوب، واكتتاب مجموعة متنوعة من تسعة بنوك دولية وإقليمية ومحلية.

وبالإضافة إلى تمويل استحواذ «تبريد» على نشاط التبريد في وسط مدينة دبي، سيدعم القرض أيضاً تطوير محطة تبريد مناطق جديدة ومتطورة، في وسط دبي. وتوفر منظومة تبريد المناطق الحالية لمنطقة وسط مدينة دبي، 148,471 طن تبريد، عبر شبكة توزيع المياه المُبردة، تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة.

ويشكل القرض المجمّع، خطوة بارزة لدعم عملية استحواذ كبيرة من قبل كيان مرتبط بالحكومة في عام 2020، ويمثل عودة ناجحة لشركة تبريد إلى سوق التمويل المشترك. وبعد إتمام صفقة تبريد المناطق في وسط مدينة دبي، ارتفعت حصة شركة «تبريد» في دبي إلى 278,801 طن تبريد، وزادت طاقتها الإجمالية 13.5 %، لتصل إلى 1,342,574 طن تبريد، عبر 83 محطة.

وشكّلت هذه الاتفاقية، نقطة تحول مهمة في مسيرة شركة «تبريد»، وتعكس إمكانات الشركة وقدرتها على اغتنام فرص النمو، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال تبريد المناطق، ومزود خدمات التبريد المفضل لأهم المشاريع الكبرى.

بنوك

عمل «إتش إس بي سي» ومصرف أبوظبي الإسلامي، مشتركين، وكيلاً ومديراً ومنظماً رئيساً أولياً ووكيلاً للتسهيلات الائتمانية العالمية للقرض الذي شهد مشاركة 9 بنوك، حيث تم الاكتتاب على أكثر من 40 % من قيمة الصفقة من قبل بنوك إقليمية ودولية، مع دعم قوي من السوق المصرفية الإماراتية. فيما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومجموعة سامبا، دور المنظم الرئيس الأولي للتسهيل.

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