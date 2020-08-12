345 مليون درهم أرباح «إعمار مولز» النصفية

المصدر: دبي - البيان

حققت مجموعة إعمار مولز، التي تضم تحت مظلتها دبي مول، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 1.657 مليار درهم خلال النصف الأول، فيما بلغ صافي أرباحها 345 مليون درهم للفترة نفسها، حيث أكدت النتائج التي حققتها المجموعة مرونة أنشطتها وقدرتها على التعامل مع التحديات.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: «شكلت الأزمة الأخيرة تحدياً بالنسبة لنا، ورغم ذلك أعتقد أنّ نتائج إعمار مولز أظهرت قوةً ملحوظة ومرونة كبيرة في مواجهة تلك التحديات، بفضل ما نعمل على تطويره من الابتكارات الحديثة، إضافةً إلى تنوّع أنشطتنا، إلى جانب استثماراتنا الضخمة في التكنولوجيا الرقمية، حيث أطلقنا مركز دبي مول الإلكتروني لتلبية الاحتياجات المتغيّرة بسرعة للمتسوّقين خلال هذه الأوقات الاستثنائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، ما يجعلنا نتطلّع إلى المستقبل بثقة أكبر».

وأضاف: «اتخذنا العديد من التدابير التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لاستعادة الانتعاش الاقتصادي، إذ قمنا بخفض نفقاتنا التشغيلية، وقدّمنا العديد من الدعم للمستأجرين، ونحن على ثقةٍ بأن الإمارات ستستأنف استقبال السيّاح الدوليين بنفس الوتيرة السابقة في أقرب فرصة ممكنة».

منصة «نمشي»

وتعد منصة «نمشي» الإلكترونية أكبر مساهمٍ في إيرادات المجموعة، حيث سجلت إيرادات نصف سنوية بقيمة 664 مليون درهم، بنمو 57% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا النمو الكبير مدعوماً بالطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، إلى جانب النمو المتسارع الذي تحقق في السوق السعودية.

وسجّلت معدلات الإشغال في كافة الأصول التابعة للمجموعة، بما في ذلك دبي مول، ودبي مارينا مول، ومجمّع الذهب والألماس، وسوق البحار، إلى جانب المراكز التجارية في المجمّعات، استقراراً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، فيما عكست معدلات الإشغال المرتفعة التي بلغت 92% في خضم هذه الأزمة، التزام المجموعة تجاه شركائها.

الأول من نوعه

وفي إنجازٍ هو الأول من نوعه على مستوى المراكز التجارية في جميع أنحاء العالم، حصد دبي مول نجمة اعتماد من المجلس الاستشاري للمخاطر البيولوجية العالمية (GBAC)، التابع لجمعية النظافة العالمية (ISSA) لأفضل ممارسات النظافة الصحية.

وتبنّت إعمار مولز سياسة تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين في مراكزها التجارية نتيجة تأثرهم بفترة الإغلاق (من 25 مارس حتّى 27 أبريل)، مع مواصلة تطبيق هذه السياسة ما بعد فترة الإغلاق (من 28 أبريل حتى 31 أغسطس)، باعتبار ذلك جزءاً من التزام المجموعة تجاه المستأجرين والجهود المبذولة لتقديم الدعم لهم ضماناً لاستمرارية أنشطتهم التجارية.

وشملت هذه السياسة تطبيق آلية تناسبية بين معدلات الإيجار والعائدات التي يحققها المستأجرون.

وعززت المجموعة المعايير التي تتبنّاها فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، من خلال إضافة كاميرات التصوير الحراري وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس حرارة الزوّار، إلى جانب العديد من التدابير الأخرى التي تضمنت تبنّي أنظمة الدفع دون تلامس، وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة، وإجراءات التباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الكمامات، والتدريب المكثّف للموظفين.

واستأنفت نافورة دبي عروضها الشيّقة أمام ضيوفها اعتباراً من 5 يونيو الماضي، مع اتبّاع إجراءات صارمة تضمن صحة الزوّار وسلامتهم.

ويمكن للزوّار الاستفادة من مفاجآت صيف دبي في دبي مول حتّى 29 أغسطس الجاري، والتي تتضمن مسابقات وعروضاً ترويجية متميزة وتخفيضات كبيرة تصل إلى 75% لأكثر من 300 علامة تجارية.

وتعمل الشركة على إعادة تطوير قرية مجمّع السهول لزيادة مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير بحوالي 95 ألف قدم مربع، ومن المقرّر إنجاز أعمال البناء خلال العام الجاري، كما رسخت شراكتها مع مجموعة «تايم آوت» لافتتاح أول متاجر «تايم آوت ماركت» في المنطقة ضمن سوق البحار، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2021، وسيمتد على مساحة تتجاوز 30 ألف قدم مربع، وسيوفّر تجارب ثقافية متميزة ويضم 3 ردهات تتّسع لنحو 670 مقعداً.

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