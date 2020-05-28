سهم "الإمارات دبي الوطني" بأعلى سيولة بتاريخه قبل إدراجه على "إم.إس.سي.آي"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استقطب سهم "الإمارات دبي الوطني" سيولة قوية في ختام جلسة أمس ناهزت 880 مليون درهم وهي الأعلى في تاريخ السهم منذ إدراجه بسوق دبي المالي، وذلك قبل يوم من إدراجه على مؤشر "إم. إس. سي. آي" القياسي العالمي المقرر غدا الموافق 29 مايو الجاري.

ووفق رصد "البيان الاقتصادي" شهد السهم في الساعة 1:55 التنفيذ على عدد 86.65 مليون سهم بقيمة 748.69 مليون درهم، لينهي الجلسة بعدها بإجمالي سيولة 879.53 مليون درهم بعد التداول على 101.73 مليون سهم من خلال 2035 صفقة.

وأسهمت السيولة القوية على السهم في تحقيق سوق دبي المالي لتداولات ملياريه مع تجاوز قيمة التداول الإجمالية حاجز 1.23 مليار درهم للمرة الأولي منذ عدة أشهر.

وقال وسطاء في السوق لــ "البيان الاقتصادي"، إن التداولات الكبيرة على السهم اليوم سببها عمليات نقل ملكية وإجراءات داخلية بين المحافظ في أخر يوم تسوية بالشهر وقبل إدراج السهم على مؤشر "إم. إس. سي. آي".

وتوقع الوسطاء أن يحقق السهم مكاسب قوية في الأيام القادمة بعد إدراجه على المؤشر كما من المتوقع ان يستقطب سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من محافظ أجنبية بعد ضمه للمؤشر العالمي.

وأعلنت مؤسسة "إم. إس. سي. آي" للأسواق، مورجان ستانلي سابقاً، في 13 مايو الجاري ضم سهم بنك "الإمارات دبي الوطني" لمؤشرها "إم. إس. سي. آي" القياسي العالمي اعتباراً من 29 مايو الجاري، كما قررت إضافة سهم "داماك العقارية" لمؤشرها للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل خروج أسهم "أرابتك القابضة" و"إشراق للاستثمار" و"رأس الخيمة العقارية".

ويعتمد انضمام الشركات لمؤشرات "إم. إس. سي. آي" على معايير عدة يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة التي تتم مرتين سنوياً في مايو ونوفمبر من كل عام، وتشمل المعايير رأس المال السوقي، ومعدلات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب.

ويقيس المؤشر أداء الأسهم في الأسواق الناشئة العالمية في 23 دولة، من أبرزها الصين، وكوريا، وتايوان، والبرازيل، تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وتصل القيمة الإجمالية الشركات المدرجة على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة من كل الدول إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

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