حملة الأسهم في الإمارات يتوجهون لقطاعات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أظهر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، توجهات المستثمرين وحملة الأسهم إلى قطاعات جديدة في الإمارات، حيث إن شركات القطاع الخاص والمدرجة في أسواق المال تعمل على التوازن بين مراكزها المالية الحالية وعلاقاتها مع حملة الأسهم، آخذة بعين الاعتبار أهمية المحافظة على مستوى مستقر لأسعار أسهمها المتداولة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على توجهات هذه الشركات بتوزيع أرباح على المساهمين من عدمه.

وبيّن أن الوضع أفضل لدى شركات القطاعات التي تسجل مستويات تشغيل مرتفعة كشركات الاتصالات وشركات القطاع الصناعي والتجاري، التي سيكون بمقدورها توزيع أرباح نقدية ولكن بقيم أقل من تلك المُنفذة خلال السنوات الماضية.

تغيّر متسارع

وأشار التقرير إلى أن الظروف المالية والاقتصادية تتغير بتسارع كبير وحجم وقيم التوقعات تتباين في الوقت الحالي، وبالتالي فإن سلوك الشركات بشكل عام والمدرجة بشكل خاص لن تعود إلى الوضع السابق حتى تعود اقتصادات دول المنطقة إلى مستويات التشغيل المسجلة في عام 2018 على أقل تقدير.

وذكر أن قرارات توزيع الأرباح قد انعكست إيجاباً على كافة الأطراف خلال الربع الأول من العام الحالي وساهمت في تعميق العلاقة بين المستثمرين والشركات وضخت في الأسواق المحلية المزيد من السيولة الضرورية. ويرى في الاستمرار في إقرار التوزيعات النقدية عن العام الماضي إشارة إلى أنها ما زالت تقود مسارات التحفيز والاستقرار وتبعث رسائل مباشرة مفادها أنها ما زالت تتمتع بمراكز مالية وائتمانية جيدة تمكنها من مواجهة الضغوط المباشرة خلال 2020.

واختتم التقرير القول إن هناك الكثير من مؤشرات الأداء الاستثنائية التي تحققها بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات واللوجستية، فيما بات الإنتاج الصناعي في مقدمة القطاعات التي تسير في الاتجاه الصحيح لمعاودة النشاط والمساهمة في المواجهة.

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