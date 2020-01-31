الأسهم تتراجع.. و«العربية للطيران» يرفع السيولة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع تعرضها لعمليات بيع محدودة في ظل مساعي المستثمرين لجني أرباح مع هدوء وتيرة إفصاحات الشركات والبنوك عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية.

في وقت اقتربت السيولة من 600 مليون درهم مع استحواذ «العربية للطيران» على أكثر من نصف السيولة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.54% أو ما يعادل 15.11 نقطة ليغلق عند 2790.42 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 8.87 نقاط أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند 5156.19 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والطاقة والعقارات.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 569.8 مليون درهم موزعة بواقع 437.2 مليوناً في دبي و132.57 مليوناً في أبوظبي.

وجرى التداول على 346.5 مليون سهم، منها 308.2 مليوناً في دبي و38.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3343 صفقة.

واقتنص سهم «العربية للطيران» نحو 71.4% من إجمالي سيولة سوق دبي، ونحو 55% من إجمالي سيولة السوقين، إذ جرى التداول على 205.28 ملايين سهم بقيمة 312.06 مليون درهم من خلال 90 صفقة، تضمنت صفقة على 200 مليون سهم بقيمة 304 ملايين درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.23% مع تراجع «أرابتك» 1.94% و«إعمار للتطوير» 0.78% و«إعمار العقارية» 0.25%. ونزل قطاع البنوك 0.57% مدفوعاً بنزول أسهم «دبي الإسلامي» 1.21% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.31% مع هبوط «سوق دبي» 2.97% و«دبي للاستثمار» 0.76% و«شعاع» 1.09%، ونزل قطاع النقل بنحو 1.25% .

وهيمن «العربية للطيران» على النشاط في سوق دبي، يليه «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً سيولة بنحو 33.6 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 13.75 درهما. وحقق «آن ديجيتال» أكبر ارتفاع بنحو 8.62% إلى 0.18 درهم، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.67% إلى 1.4 درهم.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 17.37 مليون درهم، منها 14.26 مليوناً للخليجيين، و3.1 ملايين للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 17.37 مليون درهم، موزعة بواقع 1.18 مليون للعرب، و16.2 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.39% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 1.03% و«أبوظبي الإسلامي» 0.86% و«أبوظبي الأول» 0.26%.

وتراجع قطاع العقار ، ونزل قطاع الطاقة 0.42%.

في المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.37% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار بنحو 1.35% مدفوعاً بارتفاع «إشراق» 5.2%.

وحقق «أكسا الهلال الأخضر» أكبر ارتفاع بنسبة 12.15% إلى 0.6 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنحو 10% إلى 2.52 درهم. وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 43.9 مليون درهم ليغلق عند 15.48 درهما.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 288.8 مليون درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 11.3 مليون درهم.

فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 288.8 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 11.3 مليون درهم.

إفصاحات

* حققت شركة عُمان للتأمين المستوى (A2) في تصنيف وكالة موديز لخدمات المستثمرين للقوة المالية لشركات التأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما سيناقش مجلس الإدارة الاثنين المقبل النتائج المالية لعام 2019.

* وافق مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات خلال اجتماعه الأربعاء الماضي على خطة التشغيل السنوية لعام 2020.

* يجتمع مجلس إدارة مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة الأربعاء المقبل لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.