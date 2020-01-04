الأسواق المحلية تصعد في أسبوع رغم غياب المحفزات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 4.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، على الرغم من غياب المحفزات، لكنها تدعمت بعمليات شراء أجنبية ومؤسساتية استهدفت أسهم دبي، فيما تعزز سوق أبوظبي بأداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.15% عند مستوى 2769.09 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.99% إلى مستوى 5100 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.46 مليار درهم فقط، منها 608.7 ملايين في دبي، و856.35 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 752.5 مليون سهم، منها 422.79 مليوناً في دبي، و329.76 مليوناً في أبوظبي، عبر 10.67 آلاف صفقة.

وقال جون لوكا مدير التطوير لدى شركة «ثانك ماركتس» ومقرها دبي، إن أداء أسواق الأسهم الإماراتية جاء وفقاً للمتوقع مع الترجيح بمواصلتها النشاط والانتعاش خلال الفترة المقبلة. وأضاف لوكا لـ «البيان الاقتصادي» أن هناك تزايداً كبيراً بعمليات الشراء من قبل الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص مع ترقب بدء ماراثون النتائج السنوية للشركات والتوزيعات النقدية إلى جانب الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات المدرجة.

وأشار إلى أن الوضع العالمي يغلب عليه التفاؤل، حيث ارتفع معدل التوقعات الإيجابية حيال إتمام الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط والتي تدعم اقتصادات دول الخليج.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة هامشية 0.03% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.28%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع العقار 0.2% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.75%، و«الاتحاد العقارية» 0.37%، و«إعمار للتطوير» 0.51%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.3% إثر صعود «دبي للاستثمار» 1.55%، و«سوق دبي المالي» 3.68%، وذلك بالرغم من هبوط «شعاع كابيتال» 9.62%، وزاد قطاع النقل 0.3% نتيجة صعود «العربية للطيران» 1.28%، و«أرامكس» 0.28%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 10.18%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية جاذباً 135 مليون درهم، ليغلق عند 4.05 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 102.3 مليون درهم، وأقفل عند 5.53 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 98 مليون درهم، مغلقاً عند 13 درهماً.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.89% بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.06%، و «أبوظبي التجاري» 0.9%، وذلك في مقابل انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 1.1%، وزاد قطاع العقار 0.54% مع ارتفاع «الدار» 0.46% و«رأس الخيمة العقارية» 1.63%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.49% على إثر نمو «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما صعد قطاع الطاقة 0.9% مع صعود «دانة غاز» 2.38%، و«أدنوك للتوزيع» 3.09%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 214.2 مليون درهم، مغلقاً عند 15.3 درهماً، تلاه «اتصالات» بتداولات 90.5 مليون درهم، ليغلق عند 16.5 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 83.32 مليون درهم، وأقفل عند 7.89 دراهم.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في تداولات الأسبوع الماضي حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 2.14 مليون درهم، فيما مالت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 9 ملايين درهم، ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار 2.12 مليون درهم.