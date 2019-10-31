تداول حقوق اكتتاب أسهم زيادة رأس مال «الإمارات دبي الوطني» 3 - 14 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال «بنك الإمارات دبي الوطني»، اعتباراً من الأحد 3 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر 2019.

ويتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال البنك.

ويعتبر حق الاكتتاب أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

توزيع

ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وستسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.

وسيحصل كل مساهم على حق اكتتاب واحد (1) لكل 7.324 أسهم يملكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية (وهو 31 أكتوبر 2019).

(باعتبار أنه لا يوجد أرقام عشرية في الأسهم، فإن عدد الأسهم المطلوب للحصول على حق اكتتاب واحد (1) تم تقريبه إلى 8 أسهم بحسب ما تضمنته الدعوة الموجهة للمساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر).

وسيتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وبرمز تداول (ENBD-RI19).

وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للبنك، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

سعر الافتتاح

وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 3.56 دراهم، على أساس سعر سهم البنك في السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية في اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً) على أسعار هذه الحقوق من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول.

وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.

وسيتم تنفيذ الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2019، وذلك عبر طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5 دراهم للسهم (القيمة الاسمية درهم واحد (1) تُضاف إليها علاوة إصدار 7.5 دراهم)، بهدف زيادة رأس المال إلى 6316.59 مليون درهم.