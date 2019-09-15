«تعميق الأسواق».. أداة ضرورية لنجاح الجولات الترويجية.. والبورصات توضح

المصدر: أعد الملف: عمرو عادل

في الوقت الذي تلعب فيها الجولات الترويجية التي تنظمها أسواق المال وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة دوراً محوريّاً في تنشيط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق، يرى خبراء ومحللون ماليون، أن هناك 6 تحديات تقلص من فعالية تلك الحملات في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد مثل السنوات الأولى لها قبل 2008، أبرزها توقف حركة الاكتتابات العامة في الأسواق.

وطالب هؤلاء عبر «البيان الاقتصادي»، بضرورة تعزيز عمق الأسواق بتشجيع الإدراجات الجديدة وتنويع القطاعات الممثلة لها، حيث ما زالت قوة الاقتصاد وتنوعه غير ممثلة بشكل كافٍ في الأسواق.

ولفتوا إلى أن الجولات الترويجية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وإضافة السوق المحلية على المؤشرات الدولية مثل «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة و«فايننشال تايمز» وغيرها، لديها فرصة للترويج للأسواق التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية لا سيما وأن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية.

وأكد المحللون، أهمية ألا تقتصر الجولات الترويجية على أوروبا وأمريكا وأن تتوسع لتشمل آسيا وأسواق المنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية.

وتعد الجولات الترويجية في عرف الأسواق المالية ومختلف الكيانات الاقتصادية من النشاطات الواجــبة والفـعّالة لزيـــادة حيوية الأسواق واستكشاف فرص التوسع وجذب الاستثمارات ومختلف أنواع الشراكات.

ويحرص سوق دبي المالي على تنظيم فعالياته الترويجية بصورة سنوية منذ عام 2007 انطلاقاً من حرصه على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، إذ ينظم جولتين ترويجيتين إلى لندن ونيويورك.

وتعد مؤتمرات السوق للمستثمرين العالميين المنصة الرئيسة للتفاعل بين الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وتسهم بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الصلات بين الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري، فيما يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أوائل الأسواق في المنطقة التي تقوم بجولات ترويجية دولية، ضمن مساعيه الدائمة لزيادة عمق السوق وأحجام السيولة، ويقوم بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوي من أجل تزويد المستثمرين الأمريكيين بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أدت إلى استقطابه العديد من كبرى المؤسسات الاستثمارية الأمريكية من خلال هذه الحملات للاستثمار في السوق، فــي إطـــار التزام الســـوق بخطة أبوظبي نحو تــنمية وتطوير قـــطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيــئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

عمليات الطرح

ومن جهـــته، قال وضاح الطه، المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، إن الجولات الترويجية تزامنت مع عمليات الطرح التاريخية الكبرى في الأسواق المالية في الدولة، ما حقق لها نجاحاً مثمراً في وقتها، إذ أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإضافة السوق المحلية على المؤشرات الدولية «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة و«فايننشال تايمز» وغيرها.

وأضاف أن درجة فعالية الجولات الترويجية في السنوات الأخيرة لم تعد مثل السنوات الأولى، إذ كانت فكرة الجولات الترويجية في بداية نشأتها قبل 2008 جيدة وآتت أكلها، ولكن تباطؤ حركة الاكتتابات العامة في الأسواق أثر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثر في درجة نجاح تلك الجولات، خصوصاً أن الأسواق في الوقت الراهن لا تعكس قوة وتنوع القطاعات في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تأثير تلك الجولات أصبح محل جدل، نظراً إلى عدم وجود اكتتابات جديدة للشركات، كما هي في العدد والنشاط، كما أن الأداء معروف لدى المحافظ النشطة، والوزن النسبي للشركات لم يتغير كثيراً، إلى جانب أن مستويات السيولة تعادل أقل من 50% من مستويات السابقة لا يشجع على الطرح.

وأكد أن الوقت الحالي يتطلب تركيز الجهد الحقيقي على تعزيز وتعميق الأسواق بزيادة حجم السيولة والتداولات وعدد الشركات المدرجة بها عبر تنويع القطاعات الممثلة لها وإضافة الجديدة منها مثل السياحة والنقل، حيث ما زالت قوة الاقتصاد وتنوعه غير ممثلة بشكل كافٍ في الأسواق المالية، مطالباً بالبحث عن حلول مبتكرة من جانب الأسواق لزيادة حجم السوق وتنويع القطاعات، والأولوية لجذب الشركات الحكومية ناجحة ذات السمعة العالمية والتاريخ العريق والنجاحات السابقة، وأن تكون الطروحات بطريقة جذابة على شكل شرائح للشركات والمؤسسات والموظفين والأفراد وأصحاب الهمم، لافتاً إلى التوجه الحالي من جانب الشركات والبنوك المدرجة يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولفت أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة وجاذبية الأسهم الإماراتية، كما أنها تسهم في زيادة الوزن النسبي للأسواق على المؤشرات العالمية.

فرصة تسويق

وقال إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، إن المؤتمرات الترويجية التي تنظمها أسواق المال وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة تؤدي دوراً محوريّاً في تنشيط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق، وتمــثل فرصة تسويق لقصص نجاح الشركات الوطنية، مثل «إعمار العقارية»، و«بنك أبوظبــي الأول»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، وغيرها من الشركات المساهمة العامة الأخرى، مضيفاً أن تلك الجولات تتلاقى مع أهداف الجولات الترويجية التي دائماً ما تسعى لها إدارات البورصات في الأســـواق المتقدمة أو الناشئة.

وأضاف أنه يجب على الأسواق المحلية ألّا تقتصر جولاتها الترويجية على أوروبا وأمريكا، وأن تتوسع لتشمل آسيا وأسواق المنطقة، بهدف تحقيق مزيد من جذب الاستثمارات إلى السوق الإماراتي.

وأوضح أن من الأهداف المهمة التي تحققها الحملات الترويجية تعريف المستثمرين وبالأخص المستثمرين المؤسساتيين بأسواق المال المحلية وما تقدمه من خدمات ومنتجات وتسهيلات، ثم اطلاعهم على المناخ الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، وما توفره من عوامل جاذبة ومشجعة للمستثمر الأجنبي، وبطبيعة الحال بعد تعريفهم بالواقع الاقتصادي الجاذب الذي يميز الدولة كان من السهل استقطابهم.

ولفت إلى أن الجولات الترويجية الحالية لديها فرصة للترويج للأسواق المحلية التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، لا سيما أن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للتجميع على المديين المتوسط والطويل أمام الصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية.

أهداف أكبر

في السياق نفسه، يرى مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في شركة «الرمز كابيتال»، أن فكرة الجولات الترويجية للأسواق المالية المحلية باتت تتجاوز أهدافها للترويج للشركات المدرجة والمزايا التنظيمية فقط لتشمل أهداف أكبر لتصبح مروجاً للدولة ككل، ومكانتها الإقليمية والعالمية والأسس المتينة للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد أهمية توسع تلك الجولات جغرافياً لتــشمل مناطق أخري حول العـــالم إضـــافة إلى أوروبا وأمريكا، إلى جانب توسيع نطاق تنظيـــمها بحيث لا تكون قاصرة على الأسواق المالية، ولكن تضم جميع الأطراف المعنية بأسواق المال مثل البنوك وشركات الوساطة المالية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة.

التحديات

-1 تباطؤ الاكتتابات العامة

-2 تراجع مستويات السيولة

-3 توسيع نطاق الجولات لتشمل آسيا والخليج

-4 إضافة قطاعات جديدة على رأسها السياحة والنقل

-5 جذب الشركات الحكومية ذات السمعة العالمية

-6 استقطاب مستثمرين جدد وزيادة تملك الأجانب