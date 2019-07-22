1.2 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» خلال النصف الأول بنمو 5 %

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح قدره 1.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.2% على أساس سنوي. وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 18.2% على أساس سنوي.

وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 39.8%. بلغت نسبة الأصول السائلة 29.2%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 30 يونيو إلى 37.1 مليار درهم.

وشهد إجمالي الأصول انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.5% ليصل إلى 136.4 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.1% لتصل إلى 70.7 مليار درهم. وظلت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 91.1%.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: انخفضت مخصصات القروض المتعثرة، وواصلنا تحقيق أفضل نسبة دخل من دون الفوائد. ويعد هذا دليلاً على التوجه المستمر لفريقنا نحو الابتكار، علاوة على تطوير استراتيجيات ومنتجات جديدة تعزز مكانتنا على الدوام في طليعة القطاع المصرفي في المنطقة.

وحافظت نسبة القروض إلى الودائع في البنك على قوتها مع نهاية الربع الثاني. وأنا واثق من أننا سنحافظ على مركزنا القوي طالما واصلنا اتباع استراتيجيتنا التي تركز على العملاء وجهودنا في مجال الابتكار. وقد قطعنا شوطًا كبيرًا على صعيد تحسين التجربة المصرفية لعملائنا في النصف الأول من العام، وخير مثال على ذلك استراتيجيتنا لتحويل فروعنا، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة.

وأضاف: في الفترة الراهنة نخطو خطوات سريعة في سياق رحلتنا للتحول، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية نقطة ارتكاز أساسية لنا، وانطلقنا منها لإطلاق عدة مبادرات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات. ونحن ندرك تماماً أن معظم التحولات في هذا المجال تفرض تحديات كبيرة، لكننا نجحنا في تحقيق نتائج مالية قوية.

وختم بالقول: يعد وجود بنية تحتية رقمية سليمة شرطًا أساسيًا لنجاح أي بنك. وكان المشرق في طليعة التكنولوجيا الحديثة، وسنواصل تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور والتغير.