أداء أسبوعي متباين.. والأسهم تترقب مزيداً من النتائج الفصلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط ترقب المستثمرين لمزيد من إعلانات الشركات عن نتائجها المالية الفصلية، فيما استمر الزخم على أسهم البنوك مع توالي ظهور محفزات إيجابية تتعلق باندماجات مرتقبة إضافة إلى أرباح قياسية فاقت التوقعات.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.89% عند مستوى 5391.87 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والخدمات، فيما هبط سوق دبي بنسبة 0.94% إلى مستوى 2787.44 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والنقل والاستثمار، في مقابل ارتفاع البنوك.

ووصلت سيولة الأسواق الأسبوعية إلى نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق دبي، و786.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، وجرى التداول على 1.16 مليار سهم منها 909.8 ملايين سهم في دبي، و257 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 20.7 ألف صفقة.

ومال المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 237.87 مليون درهم، منها 157.78 مليون درهم للأجانب، و73.7 مليون درهم للخليجيين، و6.4 ملايين درهم للعرب، فيم اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 237.87 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.98% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.09%، و«أبوظبي التجاري» 5.2%، و«الاتحاد الوطني» 5%. كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.72% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «اتصالات».

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.12% بفعل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.45%، وذلك مع استقرار «الدار» من دون تغيير. وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 5% مع تراجع «دانة غاز» 8.3% و«طاقة» 4.49%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.53%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 5.19% مع هبوط «إشراق» 7.28% و«الواحة كابيتال» 5.13%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 232.5 مليون درهم، ليرتفع 3.09% مغلقاً عند 16.66 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 114.46 مليون درهم، ليقفل عند 10.12 دراهم، ثم سهم «الدار العقارية» بتداولات 72.4 مليون درهم، ليغلق عند 1.87 درهم.

وسجل سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر مكاسب مع ارتفاعه بنسبة 14.29% ليغلق عند 1.6 درهم، تلاه سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 14.09% إلى 1.7 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، بنسبة 12.96% ليغلق عند 3.4 دراهم، فيما كان سهم «أكسا للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.82% إلى 0.45 درهم، تلاه «دانة غاز» بنسبة 8.33% عند 0.99 درهم، ثم سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 7.28% إلى 0.48 درهم.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء الأسبوعي، في سوق العاصمة بصافي استثمار 183.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 183.3 مليون درهم، موزعة بواقع 5.7 ملايين درهم للعرب، و3.7 ملايين درهم للخليجيين، و173.7 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

وفى سوق دبي، هبط قطاع العقار بنسبة 1.57% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 2.83%، و«الاتحاد العقارية» 6.28%، و«أرابتك» 3.13%، و«داماك» 1.54%، و«ديار» 1%، فيما ارتفع سهما «إعمار للتطوير»، و«إعمار مولز» بنحو 5% و1.7% على التوالي.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 7% على أثر نزول «دبي للاستثمار» 8.13%، و«سوق دبي المالي» 3.27%، و«شعاع كابيتال» 5.7%. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.33% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.95%، وذلك في مقابل انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.83%. وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.57%، مع تراجع «أرامكس» 3.5%، و«الخليج للملاحة» 4.3%، بينما استقر «العربية للطيران» دون تغيير.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 270.87 مليون درهم، ليغلق عند 5.23 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة قرب 200 مليون درهم، ليقفل عند 4.8 دراهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» حاصداً 150.37 مليون درهم ليصل عند 1.47 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بسوق دبي سهم «السلام القابضة» بنسبة 9.46% ليغلق عند 0.51 درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» صاعداً 5.05% إلى 3.95 دراهم، ثم سهم «مصرف عجمان» بنسبة 2.27% إلى 0.9 درهم، فيما جاء على رأس الأسهم الخاسرة «دبي للاستثمار» بنسبة 8.13% ليغلق عند 1.47 درهم، تلاه سهم «أمان» بنسبة 6.37% إلى 0.49 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 6.28% إلى 0.4 درهم.

المحافظ

ضخت المحافظ الاستثمارية نحو 134.97 مليون درهم في السوقين خلال الأسبوع الماضي كمحصلة شراء، منها 122.24 مليون درهم في أبوظبي، و12.7 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 134.97 مليون درهم، موزعة بواقع 122.24 مليون درهم في أبوظبي، و12.7 مليون درهم في دبي.