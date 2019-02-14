26 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في الربع الأخير

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «العربية للطيران» أمس نتائجها المالية للربع الأخير (أكتوبر حتى ديسمبر) 2018، والتي جاءت لتعكس ما حققته الشركة من معدلات نمو قـوية وأداء مالي متميز.

ووصل صافي أرباح العربية للطيران خلال الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2018 إلى 26 مليون درهم، موازية للأرباح القوية التي حققتها في الربع الأخير 2017، وفي حين وصلت إيراداتها للربع الرابع 2018 إلى مليار درهم بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع 858 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وارتفع عدد المسافرين على متن طائرات الشركة بنسبة 5% إلى أكثر من 2.1 مليون مسافر في الربع الأخير 2018 لتسجل بذلك معدلاً مرتفعاً لإشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – قدره 81%.

وفي أعقاب توصية مجلس الإدارة اتخاذ مخصصات في ما يتعلق بالانكشاف المالي للمجموعة على شركة الاستثمارات الخاصة «أبراج»، والذي سيطرح للتصديق عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل، ستسجل الشركة نتيجة ذلك خسارة متراكمة قدرها 307 ملايين.

وبمعزل عن هذا الإجراء المحاسبي، تعمل مجموعة العربية للطيران على تحقيق أفضل النتائج الممكنة من هذا الاستثمار، حيث تواصل مشاركتها الفاعلة مع المصفيين المؤقتين وجميع المعنيين بهذه المسألة، وذلك تزامناً مع تواصل الإجراءات القضائية التي اتخذتها مجموعة «العربية للطيران» وتماشياً مع استمرار عملية إعادة هيكلة «أبراج» تحت إشراف القضاء.

وفي حين تبقى حالة السيولة القوية في العربية للطيران وعملياتها المربحة بمعزل عن هذا المقترح، تهدف هذه الخطوة الاستباقية والعملية إلى خدمة مصالح الشركة ومستثمريها بالشكل الأمثل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: حققت «العربية للطيران» نمواً متواصلاً ومستداماً خلال الربع الأخير والعام 2018، مدفوعاً باستراتيجية الشركة الفاعلة في توسيع شبكة وجهاتها، والإجراءات التي اتخذتها لضبط التكاليف، مما ساعدنا مجدداً على تسجيل نتائج قوية على مدار العام.

وفي حين واصلت التحديات الاقتصادية والجيوسياسية بإلقاء ظلالها على أداء قطاع الطيران، يسعدنا أن تواصل العربية للطيران مسارها المعهود في تحقيق هوامش نمو ثابتة ومتواصلة على امتداد عملياتها، الأمر الذي يعكس قوة نموذج الأعمال الذي نعتمده.

وكجزء من محفظة استثماراتها المتنوعة، كانت مجموعة العربية للطيران قد أعلنت في يونيو 2018 أنها لديها استثمارات معلقة مع شركة «أبراج» التي تخضع حالياً لإعادة الهيكلة تحت إشراف القضاء.

إيرادات

حققت الشركة إيرادات قوية ومرتفعة للعام الكامل 2018 وصلت إلى 4.12 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة مع إيرادات العام 2017. ونقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد عن 8.7 ملايين مسافر في 2018 بزيادة قدرها 2% لتحافظ بذلك على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – والذي بلغ 81% خلال هذه الفترة.