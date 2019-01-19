أسهم البنوك دعمت الأسواق الأسبوع الماضي

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي إذ صعد سوق أبوظبي مستمداً الدعم من أسهم البنوك فيما تراجع سوق دبي بضغط من أسهم العقار وبقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة على الرغم من استمرار الشراء الأجنبي.وارتفع سوق أبوظبي 0.46% إلى مستوى 4985 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك فقط مقابل هبوط مؤشرات باقي القطاعات.

فيما هبط سوق دبي بنحو 1.13% ليغلق عند 2516 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والاستثمار، في مقابل ارتفاع البنوك.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن أسهم البنوك كانت حجر زاوية في أداء الأسواق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث دعمت مكاسب سوق أبوظبي بينما ساهم صعودها في تقليل وتيرة خسائر سوق دبي في ظل التوقعات بتحقيق المصارف نتائج قوية وتوزيعات سخية عن العام 2018.

ووصلت سيولة السوقين في الأسبوع الماضي إلى 1.16 مليار درهم منها 603.2 ملايين درهم في أبوظبي و559.3 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 757 مليون سهم، توزعت بواقع 116.6 مليون سهم في أبوظبي و460.4 مليون سهم في دبي عبر 15.8 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

تعزز سوق العاصمة بصعود قطاع البنوك بنسبة 1.23% بعد ارتفاع أبوظبي الأول 1.53% وأبوظبي التجاري 1.08% وأبوظبي الإسلامي 1.44%. في المقابل، انخفض قطاع العقار 1% بعد تراجع الدار 0.65% وإشراق 3.46%.

كما نزل قطاع الاتصالات 0.35% وهي النسبة ذاتها التي تراجعها سهم اتصالات، وتراجع قطاع الطاقة 2% نتيجة تراجع دانة غاز 1.05% وطاقة 2.91% وأدنوك للتوزيع 3.45%.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة خلال الأسبوع مستقطباً سيولة بقيمة 55.3 مليون درهم ليغلق عند 14.6 درهماً، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 155 مليون درهم ووصل إلى 16.96 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة بقيمة 54 مليون درهم عند 8.44 دراهم.

ولم يرتفع سوى أسهم 5 شركات فقط في أبوظبي وجاء في مقدمتها سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1.67% إلى 1.22 درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول 1.53% إلى 14.6 درهماً، ثم سهم أبوظبي الإسلامي مرتفعاً 1.44% عند 4.22 دراهم. في المقابل، سجل سهم أسمنت الخليج أكبر نسبة هبوط بنحو 9.73% ليغلق عند 0.7 درهم، تلاه سهم العالمية القابضة، بنسبة 6.15% إلى 0.9 درهم.

ومالت تداولات الأجانب في سوق العاصمة نحو الشراء بصافي استثمار 91.5 مليون درهم.

سوق دبي

وفى دبي، ارتفع قطاع البنوك 0.51% بعد ارتفاع سهم دبي الإسلامي 0.39% والإمارات دبي الوطني 1%. فيما نزل قطاع العقار بنسبة 4.07% نتيجة انخفاض سهم إعمار العقارية 1.48% وأرابتك 2.86% وداماك 16% وإعمار للتطوير 3.15% وإعمار مولز 6.18% والإتحاد العقارية 5.2%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.42% مع انخفاض دبي للإستثمار 3% وسوق دبي المالي 0.84%، وتراجع قطاع النقل 0.31% متأثراً بتراجع العربية للطيران 0.96% مع استقرار أرامكس وارتفاع الخليج للملاحة 1.21%.

وهيمن سهم إعمار العقارية على النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بقيمة 104 ملايين درهم، ليغلق عند 4 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات 86.17 مليون ردهم، ليقفل عند 5.1 دراهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بسيولة 54.5 مليون درهم وصولاً إلى 0.4 درهم.

مؤسسات

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي حيث اتجهوا نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 72.6 مليون درهم، بينما مالت تعاملاتهم نحو التسييل في دبي بصافي استثمار بلغ 5.5 ملايين درهم، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 72.57 مليون درهم، وإلى الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 5.53 ملايين درهم.