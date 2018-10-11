«أبوظبي الإسلامي» يجمع مليار درهم في اكتتاب أسهم زيادة رأس المال

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نجاحه في جمع مليار درهم، في إطار برنامج إصدار حقوق الأولوية، الذي أجراه المصرف بهدف دعم مسيرة نموه المستمرة وتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة، مع تلبية المتطلبات التنظيمية في الوقت نفسه، وقد تم تغطية المعروض بأكثر من خمس مرات.

وبحلول نهاية فترة الاكتتاب أول من أمس، تمت تغطية كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب والتي بلغ عددها 464 مليون سهم جديد، على أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم 16 أكتوبر الجاري.

واستقطب إصدار حقوق الأولوية من مصرف أبوظبي الإسلامي والبالغة قيمتها مليار درهم، طلباً قوياً من جانب المستثمرين الذين بلغ مجموع قيمة طلبات اكتتابهم أكثر من 5 مليارات درهم، ما يعكس ثقة مساهمي المصرف باستراتيجيته الطموحة للنمو ودعمهم لخططه المستقبلية.

وتم تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أتيح للمساهمين الحاليين للمصرف والمستثمرين الآخرين فرصة شراء أسهم جديدة بسعر 2.16 درهم للسهم الواحد.

وبالإضافة إلى مستوى الطلب القوي على الاكتتاب، شهدت حقوق أولوية مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى تداول نشط في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة التي خصصت لتداول هذه الحقوق.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي: تزامن إصدار حقوق الأولوية لزيادة رأس مال المصرف مع إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار، ما أدى إلى تحسين هيكل رأس المال الخاص بالمصرف، بالإضافة إلى تمكينه من تحقيق النمو والاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وأضاف: نحن نشعر بالامتنان الكبير لثقة المساهمين في المصرف، الذين أظهروا دعمهم لخطط نمو المصرف كما كان واضحاً من خلال الطلب القوي على أسهم زيادة رأس المال. وسيواصل المصرف الاستثمار في الارتقاء بجودة خدماته وإثراء تجربة متعامليه من خلال قنواته الرقمية الرائدة وفروعه المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وسيبقى ملتزماً بدوره الفاعل في دعم طموحات عملائه والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدولة الإمارات.

وتولى فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مهمة إدارة وتنفيذ إصدار حقوق الأولوية بالكامل بدعم من فريق الإدارة العليا للمصرف، الذي بذل جهوداً مكثفة لتعريف المستثمرين بالإصدار وتشجيعهم على المشاركة فيه.