الغرير: تعقيد التمويل يستدعي أساساً معرفياً

قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: يشهد قطاع التمويل مزيداً من التعقيد مع مرور الأيام، لذلك، فمن الضروري لأصحاب المشاريع، وخصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة، أن يكون لديهم أساس معرفي قوي حول مبادئ تمويل الأعمال والمشاريع للحفاظ على استمرارية أعمالهم. تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في دفع عجلة بناء اقتصاد يتسم بالكفاءة والتنافسية، وتسهم الأعمال المزدهرة لهذه الشركات بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المجتمعية.

دليل

وأضاف الغرير في تصريحات بمناسبة إطلاق اتحاد مصارف الإمارات دليل «التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة»: توفر التوعية المالية لرواد الأعمال فهماً أعمق لاستراتيجيات وأهداف الأعمال، بالإضافة إلى توافر خيارات التمويل وخدمات الدعم. كما أنها تؤدي إلى التخطيط المالي المناسب، والذي يمكّن بدوره الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة فرص نجاحها من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتجاوز حالات الانكماش التجاري، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الوعي المالي للشركات، لذا أطلق اتحاد مصارف الإمارات دليل «التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة» الذي يتطرّق إلى معالجة مختلف جوانب تمويل الأعمال لتزويد أصحاب المشاريع بالمعرفة المناسبة والمهارات الأساسية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة، وبالتالي إدارة شركاتهم بفعالية أكبر.

ويعد الدليل الأول من نوعه في الدولة، إذ يسلط الضوء على الجوانب المختلفة لتمويل الأعمال، بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية وإدارة الديون وإمكانية الوصول إلى خدمات التمويل والاقتراض. ويهدف الدليل إلى تزويد أصحاب الشركات بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة، والمحافظة على استمرار عمل الشركة وتحقيق النجاح والازدهار.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد الدولة، إذ تسهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 42 % تقريباً من القوى العاملة فيها، لتمثل حوالي 94 % من مجموع الشركات العاملة في السوق. لذلك، فهي تشكل نسبة جيدة من قاعدة عملاء البنوك المحلية.

مهارات

ويشدد الدليل على ضرورة أن يكتسب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة للتمييز بين التمويل الشخصي والتمويل التجاري، وأن يمتلكوا المعرفة الكافية بمعايير المحاسبة الرئيسة ومسك الدفاتر، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية، وحقوقهم ومواردهم، لكي يصبحوا مثقّفين مالياً. ويؤكد الدليل على أهمية معرفة الهيكل الصحيح للشركة، ويسلط الضوء على الأنواع المختلفة للشركات والخصائص الفعالة لأُطُر حوكمة الشركات، والذي يعد من الأسس الرئيسة لإنشاء شركة مستقرة.

مصادر

ويقدم الدليل لمحة عامة عن مصادر التمويل الرئيسية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف مساعدتها في الحفاظ على استمرارية أعمالها. كما يقدم الدليل تفاصيل عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتراض، ويُبيّن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار قبل البحث عن التمويل.

ويُلقي الدليل الضوء على أهمية هذه العلاقة، وكيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد منها. ويقدم بالإضافة إلى ذلك، نصائح حول زيادة فرص التمويل وتحسين فرص زيادة حدود الائتمان لهذه الفئة من الشركات. كما يناقش الدليل طرق بناء تاريخ ائتماني سليم، مما يساعد على خلق سمعة جيدة للشركة، وبالتالي تعزيز فرص الحصول على قروض شركات من البنوك.

ديون

يطرح دليل التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة نظرة معمقة حول الجوانب المختلفة لإدارة الديون، ونصائح لتحديد علامات التحذير من الديون وإدارتها بفاعلية. كما يُلقي الضوء على أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال التي يمكن أن تؤثر على الشركات، بما في ذلك احتيال مطالبات التعويض، واحتيال الفواتير، واحتيال الشيكات، وغيرها. ويقدم كذلك نصائح مهمة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنع عمليات الاحتيال وسبل التصدي لها.