735 مليوناً تستثمرها «إنفستكورب» في مجمع طبي بأبوظبي مع شركاء آخرين

صرح ربيع خوري، مدير الاستثمارات في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إنفستكورب»، بأن شركته المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أطلقت مع شركاء آخرين استثماراً بنحو 200 مليون دولار (735 مليون درهم) في مجمع طبي في أبوظبي، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار في المنطقة وتستأثر الخليج بنصيب الأسد.

وقال في تصريحات خاصة لـــــــ «البيان الاقتصادي»، إن المرحلة الأولى من المجمع الطبي بأبوظبي ستتألف من مركز إعادة تأهيل يتضمن أكثر من 100 سرير ومن المقرر افتتاحه في الفترة الممتدة بين نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020، وستتولى «فاميد»، أحد أبرز المزوّدين الدوليين المتخصصين في دعم المستشفيات أعمال بناء وتشغيل المركز.

وذكر أن المرحلة الثانية من المجمّع الطبّي ستتضمن مستشفى للنساء والأطفال يتّسع لأكثر من 100 سرير، بحيث يقدم مجموعة متكاملة من علاجات وجراحات طب الأطفال العامة والمتخصصة، علاوة على خدمات رعاية متكاملة في تخصص طب النساء والتوليد، تدعمها وحدة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة، وستتولى «فاميد» تشغيل المستشفى بالتعاون مع مستشفى شاريتي برلين الألمانية، الذي يعدّ من أهم المستشفيات في أوروبا.

خدمات

وأشار إلى أن المشروع سيشمل أيضا مركزاً لطب الأسرة، من المتوقع افتتاحه في نهاية العام 2019، وسيوفر من خلال كادر متمرس من أخصائي طب الأسرة مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الوقائية الشاملة، بالإضافة إلى جميع خدمات الرعاية الصحية الإسعافية التي تلبي احتياجات الرعاية العاجلة والتخطيط الصحي لأفراد الأسرة.

وقال خوري إن إنفستكورب تمتلك خبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت استثماراتها في هذا القطاع ما بين 200-300 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وبين أن الشركة لديها حاليا 3 استثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الخليج، أولها المجمع الطبي بأبوظبي، إضافة إلى استثمار آخر في السعودية يضم شبكة أندية «وقت اللياقة» التي تدير وتشغل نحو 120 نادياً و220 ألف عضو، فيما من المتوقع ضم نحو 30 نادياً نسائياً خلال الأشهر القادمة. وأشار خوري إلى أن الاستثمار الثالث هو الحصة التي جرى الاستحواذ عليها قبل عامين في سلسلة «مختبرات البرج الطبية» السعودية الخاصة التي تعمل في مختلف دول الخليج بما فيها الإمارات.

فرص

ولفت خوري إلى أن الشركة تنظر في عدة فرص بهدف مزيد من التوسع في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الخليج وتتحين الوقت المناسب لاقتناصها في ظل آفاق النمو الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع بفضل مجموعة من العوامل من بينها التركيبة السكانية المواتية والتشريعات المرنة إلى جانب الوعي المتزايد بأهمية الحفاظ على الصحة، مشيراً إلى أن الشركة ستركّز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية الخليجي على الإمارات والسعودية خلال السنوات القادمة.