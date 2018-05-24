بنوك وطنية تخفّض مخصصات القروض المتعثّرة 11%

انخفضت المخصصات التي جنّبتها البنوك الوطنية 11.3% أو ما يعادل 373.9 مليون درهم في الربع الأول من 2018، لتواصل بذلك تراجعها في مؤشر إيجابي على تراجع نسب القروض المتعثرة مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع تعافي النفط.

وكشف مسح لـ«البيان الاقتصادي» عن انخفاض مخصصات 19 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 2.94 مليار درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 3.31 مليارات في الفترة نفسها من 2017 وهو ما عزز نمو أرباح تلك البنوك بنسبة 11.6% إلى نحو 10.8 مليارات درهم.ووصلت مخصصات 7 بنوك مدرجة في سوق دبي إلى 1.15 مليار درهم في الربع الأول بانخفاض 23.1% مقارنة بنحو 1.5 مليار درهم في الفترة نفسها 2017 حيث خفضت جميع البنوك مخصصاتها وجاء «بنك دبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«مصرف الإمارات الإسلامي» في الصدارة بانخفاض قدره 38% و33% و27% على التوالي بينما خفض 12 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي مخصصاته 1.4% من 1.8 مليار درهم إلى 1.78 مليار درهم وجاء «بنك الشارقة» في الصدارة بانخفاض في مخصصاته بلغت 174% ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 53%، يتبعهما «البنك التجاري الدولي» بنسبة 44%.

نتائج قوية

وقال محللون ماليون لــ«البيان الاقتصادي»، إن البنوك الوطنية نجحت في تحقيق نتائج قوية في الربع الأول واستمرت أغلبها في خفض وتيرة تجنيب المخصصات على عكس السنوات السابقة، وهو مؤشر إيجابي على انخفاض نسب التعثر في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.وكانت البنوك الوطنية جنبت مخصصات مرتفعة في 2015 و2016 لمواجهة مخاطر عمليات التعثر من قبل المقترضين في الفترة التي تزامنت مع تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته في غضون ثلاث سنوات منذ منتصف 2014.وتوقع المحللون استمرار وتيرة خفض المخصصات لدى البنوك الوطنية، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي بالتزامن مع استقرار النفط، وبالتالي من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي مزيداً من النمو في الإيرادات والأرباح.

هيكلة القروض

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى مينا كورب للخدمات المالية، إن نتائج الربع الأول للبنوك الوطنية جاءت استكمالا للأداء القوي المحقق في 2017، حيث عمدت بنوك كبرى مثل «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«بنك المشرق» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» إلى خفض مخصصاتها، وهو ما يرجع إلى نجاح تلك البنوك في وضع خطط ناجحة لهيكلة وجدولة القروض المتعثرة.

وتوقع أن تواصل البنوك الوطنية تعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها وخفض حجم قروضها المتعثرة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الصعود القوي في أسعار النفط، وهو ما سيسهم كثيراً في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال مالك الزعبي إن البنوك الوطنية واصلت تحطيم الأرقام مع استمرارها في تحقيق نمو كبير في الأرباح مستفيدة بشكل رئيسي من تراجع المخصصات مع نجاح غالبية البنوك في إعادة هيكلة وجدولة ديونها والقروض المتعثرة.وأرجع الزعبي النمو القوي في أرباح البنوك إلى الأداء القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل تعافي واستقرار النفط بعد ثلاث سنوات من التراجعات المستمرة والحادة.