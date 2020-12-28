دبي.. أضخم حملة تطعيم ضد «كورونا»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بدأت هيئة الصحة في دبي أمس أضخم حملة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح فايزر بيونتيك.

وكشفت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية للتطعيم لـ(كوفيد 19) والمتحدثة الرسمية في هيئة الصحة بدبي في تصريحات لـ «البيان»، أمس، عن أن حملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد 19) بلقاح «فايزر- بيونتيك» التي انطلقت في دبي ستستمر لمدة عام كامل وتنتهي في ديسمبر 2021، بهدف تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان دبي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وقالت الدكتورة فريدة: إن الهيئة بدأت الحملة بستة مراكز ولكن هناك خطة للتوسع بحيث ستضم مراكز أخرى تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتجنيبهم مشقة التنقل بهدف إسعادهم، مشيرة إلى أن الهيئة خصصت 6 مراكز لإعطاء لقاح (كوفيد 19) شملت مركز زعبيل للرعاية الصحية، ومركز المزهر للرعاية الصحية، ومركز ند الحمر للرعاية الصحية، ومركز البرشاء للرعاية الصحية، ومركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف إضافة لمستشفى حتا.

وبينت الدكتورة فريدة أن الهيئة استهدفت في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة وكذلك الفئات التي إذا ما أصيبت بالمرض سيصيبها مضاعفات خطيرة وهم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، ومن يعانون من أمراض مزمنة وكذلك أصحاب الهمم، إضافة إلى العاملين في خط الدفاع الأول في القطاعين (الحكومي والخاص). وفئة العاملين في المهن الحيوية الأخرى وهي المهن التي يجب أن تستمر في مزاولة عملها في دبي لمواصلة الحياة الطبيعية وهذه المرحلة ستستمر حتى نهاية مارس 2021، بعدها ستنطلق المرحلة الثانية والتي تستهدف جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين في إمارة دبي لضمان تغطية كافة شرائح المجتمع والراغبين في أخذ اللقاح لضمان سلامتهم ووقايتهم من المرض، مشيرة إلى إمكانية افتتاح مراكز جديدة عندما يستدعي ذلك.

اختيار

وأكدت الدكتورة فريدة أن تطعيم (كوفيد19) اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج، كما يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بـ(كوفيد19) أخذ اللقاح بشرط أن يكون مر على إصابته بالفيروس أكثر من 3 أشهر.

وبينت أن الأشخاص الذين سبق لهم أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض (كوفيد19) (مثل لقاح الإنفلونزا)، يمكنهم الحصول على تطعيم (كوفيد19)، ولكن شريطة مرور أكثر 4 أسابيع على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه من غير الآمن للأشخاص الذين أخذوا أحد أنواع تطعيم (كوفيد19) مسبقاً، لأنه لا ينصح أخذ أنواع مختلفة من التطعيم، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللقاح، حيث سيتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

وشددت الدكتورة فريدة على ضرورة التزام كافة فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين سيتلقون لقاح (كوفيد19)، بضرورة المحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، واستخدام المعقمات خصوصاً بعد ملامسة الأجسام الغريبة في المولات والحدائق وعدم تقبيل أو مخاشمة الآخرين.

خطوة مهمة

وأكدت أن توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة الجائحة (والحد من انتشارها، ولكنها لا تعني الاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشكل الضمانة الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله بين أفراد المجتمع، وشددت على ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع.

تعاون

وأوضحت الهيئة أنها ومنذ اللحظات الأولى لظهور كورونا المستجد، وهي تواجه الفيروس على أكثر من محور، أبرزها محور الوقاية، الذي نفذت من خلاله العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة والإمارة، بداية من عمليات الرصد والمراقبة والحجر والعزل الصحي، ومروراً بالخطوات الاستباقية للفحص المخبري الذي رفعت طاقته الاستيعابية ليصل اليوم إلى أكثر من 80 ألف فحص يومياً.

خطوة إضافية

وبينت أن التطعيم يمثل خطوة إضافية لها أهميتها البالغة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، لافتةً إلى أن الهيئة ماضية في تنمية الوعي المجتمعي تجاه الوبائيات، ونشر مفاهيم وأساليب الأنماط الحياتية السليمة وحماية الصحة العامة في أوساط الناس، لدرء أية مخاطر سواء كانت متعلقة بفيروس كورونا أو غيره من مسببات الأمراض الأخرى. وأكدت هيئة الصحة في دبي أن الخطة الشاملة التي أعدتها توضح أماكن ومواعيد التطعيم ومراحله، والمستهدفين في كل مرحلة، وذلك في ضوء دفعات وشحنات الجرعات الخاصة بلقاح (كوفيد19)، التي ستصل تباعاً وعلى مراحل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المنتجة للقاح.

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