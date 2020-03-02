"التربية" تطبق "التعلم عن بعد" اعتبارا من يوم غد للطلبة المتغيبين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تفعل وزارة التربية والتعليم مبادرة " التعلم عن بعد" للطلبة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء من خلال بوابة التعلم الذكي والاستفادة من كافة الدروس والبرامج المتوفرة على المنصة، ولمده ثلاثة أيام لكافة المراحل التعليمية، وحددت الوزارة عدد من الارشادات للتعليم عن بعد لطلبة المدرسة الإماراتية وأولياء الأمور والإدارات المدرسية، على أن تتولى الإدارات المدرسية تنفيذ برنامج توعوي حول التعليم عن بعد لكل الفئات المستهدفة من (أولياء امور و الطلبة و المعلمين و الإداريين) ، و توجيه المعنين للدخول على منصة التدريب للاطلاع على كيفية تطبيق الدروس التفاعلية عن بعد ، و اعداد جدول زمنى لخطة المواد الدراسية للتعلم عن بعد لكل حلقة دراسية.

وحددت الوزارة عدد من الارشادات للتعليم عن بعد لطلبة المدرسة الإماراتية وأولياء الأمور والإدارات المدرسية.