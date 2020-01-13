محمد بن زايد وهيثم بن طارق يؤكدان قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: مسقط - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى وإرادة قيادتيهما قوية وراسخة، لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، ويستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي والقيم والعادات والتقاليد المشتركة وعاقات القربى والمصاهرة والعمق الاستراتيجي، وغيرها لمن العوامل التي تُكسب عاقات البلدين خصوصيتها وتميزها.جاء لذلك خال تقديم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له لالسلطان قابوس بن سعيد إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

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