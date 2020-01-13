محمد بن زايد: إندونيسيا شريك مهم وحرصنا مشترك على تدعيم التعاون وتطويره

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أمس، تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ بجانب البيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف.. وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شهدت ورئيس إندونيسيا تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين بلدينا.. إندونيسيا شريك مهم ولها ثقل إقليمي ودولي فاعل.. حرصنا مشترك على تدعيم آفاق التعاون وتطويره لما فيه خير الشعبين الصديقين وتقدمهما».

وتضمنت مراسم التبادل ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التالية:

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة ونظيرتها وزارة الصحة الإندونيسية بشأن التعاون في المجالات الصحية تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والثقافة في إندونيسيا تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة الإندونيسية للتعاون في المجالات الزراعية والتنوع الغذائي.. تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وريتنو مرسودي.

مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب تبادلها معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سوهاردي عليوس رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ونظيرتها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا.. تبادلها الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجنرال متقاعد فخرول الرازي وزير الشؤون الدينية.

مذكرة تفاهم لتقييم فرصة إنشاء مشروع لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات في بالونجان - إندونيسيا بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة بي تي بيرتامينا «بيرسيرو».. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور عليم ماركوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون.

اتفاقية بيع الغاز البترولي المسال بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة بي تي بيرتامينا «بيرسيرو».. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ونيكي ويديواتي الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا.

مذكرة تفاهم لتوريد النافثا الخام بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة بي تي شاندرا أسري للبتروكيماويات «تي بي كيه».. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وإدي رايفه مدير عام شركة بي تي شاندرا أسري للبتروكيماويات «تي بي كيه».

اتفاقية شراء الطاقة بين مجموعة شركات إندونيسية ومصدر.. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، وذو القفلي زيني مدير عام شركة الكهرباء الحكومية.

اتفاقية المشروع المشترك الرسمي بين موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون بشأن محطة حاويات ماسبيون الدولية بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة سنوياً في جاوة الشرقية في إندونيسيا.. تبادلها سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، والدكتور عليم ماركوس رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون.

مذكرة تفاهم بين الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة اساهان للألمنيوم الإندونيسية.. تبادلها عبدالله جاسم بن كلبان المدير التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، واوراس بدروس المدير التنفيذي لإندونيسيا أساهان للألمنيوم.

اتفاقية تهدف إلى تقييم المزيد من فرص التعاون في قطاع التكرير في إندونيسيا بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة الطاقة الإندونيسية بي تي برتامينا «بيرسيرو».. تبادلها مصبح الكعبي المدير التنفيذي للبتروكيماويات في شركة «مبادلة»، ونيكي ويديواتي الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا.

مذكرة تفاهم مع الوكالة الإندونيسية للبحوث والتنمية الزراعية بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير لتسويق المحاصيل الزراعية في ليمبانغ، جاوة الغربية، إندونيسيا.. تبادلها الدكتور عبدالمنعم محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت أجرو»، والدكتور فجري جفري مدير عام في وزارة الزراعة الإندونيسية.

مذكرة تفاهم بين شركة سال وشركة تليكوم إندونيسيا حول تطبيق التعليم الرقمي لـK-12 في إندونيسيا.. تبادلها الدكتور صالح الهاشمي مدير عام شركة سال، والدكتور إدي ويتجارا رئيس الموارد البشرية في تليكوم إندونيسيا.

خطاب نوايا بين حكومة إقليم مقاطعة جاوة الغربية ومجموعة لولو الدولية بشأن تحسين استيعاب القوى العاملة في جاوة الغربية من خلال برنامج التمكين وبناء القدرات.. تبادلها يوسف علي رئيس ومدير عام مجموعة لولو الدولية، ويو روزانول أولوم نائب حاكم مقاطعة جاوة الغربية.

مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لوجستي وميناء جاف ومستودع للحاويات الداخلية في سوبانغ، جاوة الغربية، إندونيسيا.. تبادلها عبداللطيف مؤيدن مدير عام تي دبليو كونتينر سيرفيس، وإيكو توفيق ويبوو مدير عام بي تي راجاوالي نوسانتارا إندونيسيا.