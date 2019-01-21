مشاريع البنية التحتية في دبي تدعم التنمية الشاملة وتعزز البيئة الاقتصادية

المصدر: دبي- وائل نعيم

تبنت حكومة دبي منهجية مدروسة للتطوير واستشراف المستقبل، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه على مستقبل الإمارة من خلال منظور شامل ومتكامل، لتحقيق رخاء وسعادة المواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها.وبهدف تحقيق تطلعات المدينة المستقبلية تصدرت أجندة حكومة دبي الاهتمام بتطوير البنية التحتية لضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي لتعكس هذا التوجه نحو ريادة المدينة، حيث تدعم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها توجهات التنمية الشاملة، وتعزز البيئة الاقتصادية وفق نموذج بالغ التميز يضع سعادة المجتمع بجميع فئاته ومكوناته كهدف استراتيجي في مقدمة الأولويات.

خطة دبي

وتتناول خطة دبي 2021 مستقبل الإمارة من خلال عدسة شاملة تصف المدينة عبر منظورات شاملة ومتكاملة، كما تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الفضاء الحضري، خاصة عناصر البنية التحتية من بيئة طبيعية ومشيّدة، وطرق ووسائل مواصلات ومصادر طاقة وغيرها، أو التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين، سواء في تفاعلهم فيما بينهم، أو في تفاعلهم مع عناصر البنية الحضرية والخدمات المرتبطة بها اجتماعية كانت أم اقتصادية، فضلاً عن مستقبل المدينة من منظور اقتصادي، كمحرك للتنمية والوقود الذي يغذي المدينة ويدفع باتجاه تطورها المستمر، والعامل الذي يجعل من المدينة محوراً في الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاوزه.

بيئة مثالية

وتسهم مشاريع البنية التحتية الرائدة في دبي التي تنفذها الجهات الحكومية والخاصة في إيجاد بيئة مثالية لاستقطاب السياحة والمستثمرين، بما يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للحياة والعمل وريادة الأعمال ومركز عالمي للاقتصاد يقصده الجميع من مختلف أنجاء العالم نتيجة للتسهيلات التي تقدمها الإمارة، والتي من شأنها أن تكفل سهولة ممارسة الأعمال وتضمن نوعية الحياة النموذجية للمواطن والمقيم والزائر.

أعلى المعايير

وتسعى بلدية دبي إلى تعزيز البنية التحتية من خلال مشاريعها الخدمية الرائدة، وعلى وجه التحديد ما يبرز منها جهود البلدية الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة، حيث تحرص البلدية عند العمل على البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بالإمارة على تصميم شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ومحطات المعالجة وفق أعلى المعايير، بما يواكب عملية التنمية التي تشهدها الإمارة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات.

وتنفذ الدائرة العديد من المشاريع المستدامة والتي ستُفيد دبي لأعوام طويلة، وستسهم في رفد الإمارة بالعديد من الأماكن الخدمية والترفيهية ذات المنظور العالمي، كمدينة ذكية لديها رؤية استراتيجية عميقة توضح وتحقق مفهوم رؤية حكومة دبي الرشيدة ورسالة البلدية، في أن تكون دبي مدينة سعيدة ومستدامة.

وتنسجم مشاريع البنية التحتية في دبي مع رؤية الحكومة عبر تطبيق ممارسات الاستدامة الرائدة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من حماية البيئة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الإمارة للطاقة النظيفة، لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة.

ريادة

وتمضي إمارة دبي في مسيرة الريادة التنموية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية، لتحافظ على مركزها الريادي والمتقدم بين مدن العالم، وتقود مسيرة التقدم والابتكار في المنطقة كمدينة ذكية ومستدامة، مما جعلها تحتل مركز الريادة والصدارة ومدينة تصبو إليها الأنظار كوجهة عالمية ومتفردة في كل المجالات: السياحية، والاستثمارية، والاقتصادية، لتحقيق تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل من خلال ابتكار الحلول المستدامة للتطور العمراني والنمو السكاني لإمارة دبي.

رؤية طموحة

وتمتلك دبي رؤية طموحة تلبي متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية السريعة، من خلال تخطيط شامل ومتكامل في مختلف الجوانب، مقروناً بمرونة التشريعات، وهذا ما جعل دبي تتميز عن أقرانها من المدن العالمية، حيث تتميز الإمارة برؤية شاملة ومتكاملة لتطوير شبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي، ونموذج للتنبؤ بالحركة المستقبلية في الإمارة، إلى جانب تنفيذ مشروعات استراتيجية متزامنة وفي أوقات قياسية، مثل الجسر العائم، وجسر القرهود، ومشروع المترو، ومعبر الخليج التجاري، وتطوير نظام نقل جماعي متكامل بجودة عالمية، يضم المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، وتوظيف التقنيات الذكية في تسهيل حركة تنقل السكان. وأصبحت إمارة دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وضمان إمدادات الطاقة، وكفاءة استخدامها، وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة.

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