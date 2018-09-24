حمدان بن محمد: كل عام والوطن وشعب السعودية بخير وسلام

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ88.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «كل عام والوطن وشعب المملكة العربية السعودية بخير وسلام».

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