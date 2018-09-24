مدارس الإمارات تزدان بمظاهر الفرح

المصدر: أبوظبي – صبري صقر، البيان

عمت، أمس، مظاهر الاحتفال والفرح باليوم الوطني السعودي 88 جميع مدارس الدولة، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بإعداد برنامج صباحي، يتضمن مجموعة من الفعاليات لإبراز هذا الحدث بالصورة اللائقة، وتعريف طلبتنا به، بما يكرس لمزيد من المحبة والأخوة والوحدة بين الشعبين الشقيقين في الإمارات والسعودية.

وعلى وقع الأهازيج ومظاهر الفرح المعبرة عن مدى العلاقة المتينة التي تجمع الشعبين الإماراتي والسعودي، بدأ الطلبة يومهم الدراسي وسط فعاليات عديدة تحاكي هذه المناسبة الغالية، وبمشاركة واسعة من الطلبة والهيئات التدريسية، حيث تزينت وازدانت المدارس بالأعلام والصور واللافتات والزينة والأهازيج التي تعبر عن الاحتفالية باليوم الوطني السعودي.

وتخلل اليوم الدراسي، مجموعة من المظاهر الاحتفالية والفعاليات، وتضمنت السلام الوطني السعودي خلال الطابور الصباحي، وتخصيص الإذاعة المدرسية للاحتفاء باليوم الوطني، فضلاً عن تخصيص جزء من حصص اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية للحديث عن متانة العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس، بتفعيل الشاشات الداخلية في الاستقبال عبر تضمينها التهنئة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، علاوة على تزيين مدخل المبنى المدرسي بما يتناسب مع الحدث من الأعلام والصور والمظاهر التي تبرز هذا الحدث المهم.

وتمثلت الفعاليات المقامة أيضاً، بالتعريف بالعلم السعودي والإماراتي من خلال الرسم والتلوين لمرحلة رياض الأطفال، بجانب الأهازيج والأغاني الوطنية في بين الحصص الدراسية، وتوزيع بطاقات التهنئة الخاصة باليوم الوطني السعودي 88.

علاقات راسخة

كما احتفلت مدارس أبوظبي أمس باليوم الوطني السعودي، وعزفت جميع مدارس الإمارة النشيد الوطني للمملكة خلال الإذاعة المدرسية في الطابور الصباحي مع السلام الوطني للدولة، تعبيراً عن المشاعر الأخوية التي تجمع الدولتين، حكومة وشعباً.

وارتدى الطلاب والطالبات الملابس الخضراء، بينما رفع الجميع العلم السعودي إلى جانب علم الإمارات.

وشهدت مدرسة حمدان بن زايد في أبوظبي العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث ردد الطلاب الأغاني السعودية مع طابور الصباح.

وقالت فاطمة البستكى مديرة مشروع ثلاثية اللغة في مدارس الدولة ومديرة مدرسة حمدان بن زايد في أبوظبي، إن المدرسة احتفلت باليوم الوطني السعودي وسط فرحة عارمة بين جميع الطلاب.