العلم السعودي يتألق في سماء أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ88، وتزيّنت المباني والأسواق بألوان العلم السعودي ومنها مبنى «مارينا مول» أبوظبي، تكريماً للعلم الأخضر، وتأكيداً لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقامت إدارة «مارينا مول» أبوظبي بالتعاون مع هيئة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بإطلاق مجموعة من العروض الثقافية الحية والفعاليات الاحتفالية لمشاركة المملكة قيادةً وشعباً فرحتهم الكبيرة بالمناسبة الوطنية السعيدة.

وتضمّن برنامج الاحتفالات في «مارينا مول» أبوظبي باقة من العروض الثقافية والفعاليات الاستثنائية، التي تعكس التقاليد المحلية القديمة، من بينها عرض موسيقي تقليدي لفرقة إماراتية شعبية، أدخل البهجة إلى قلوب مواطني ومقيمي دولة الإمارات لاسيما الزوّار السعوديين، لتعريفهم على الثقافة السعودية وكرم الضيافة التي تشتهر به المملكة.

منارة

وبعد غروب الشمس تحول مبنى «مارينا مول» إلى منارة براقة تشع باللون الأخضر، وشهدت سماء كورنيش أبوظبي إطلاق عروض نارية مبهرة، مع عرض ضوئي مذهل يدعو من خلاله سكان العاصمة للانضمام إلى احتفالات الدولة، إذ تتجلى في هذا اليوم الغالي أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ وتخفق قلوب الشعوب بأصدق الأمنيات، وتشارك الإمارات الأشقاء في المملكة فرحتهم الكبيرة، انعكاساً للعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين.