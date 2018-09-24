شعراء الإمارات يغردون حباً في السعودية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

وجه عدد من شعراء الإمارات تهانيهم الخاصة باليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ88 عبر تغريدات شعرية على حساباتهم الخاصة في تويتر، ابتهاجاً بهذه المناسبة التي تؤكد عمق العلاقات والروابط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا من خلال أبياتهم أهمية السعودية ومكانتها في قلوب المسلمين وهي تحتضن قبلتهم، عدا عن روابط الجيرة والحدود الجغرافية التي ما زادت العلاقات إلا عمقاً وصلابة..

للمملكة واجب وللمملكة حق

‏ ما يجهله غير العميل لْعداها

‏أمجادها وافعالها تحدث الفرق

‏ من ثقلها العالم يدوّر رضاها

‏في يومها ما بيننا وبينها فرق

‏ ما هي غريبه يوم نفرح معاها

علي بن سالم الكعبي

نبدا بمكّة ومكّة قبلة المسلمين

‏ أرض الحَرَم طاهرة والمملكة طاهره

‏الله حفظها من أهل الشرك والمبغضين

‏ وعيون اهلها على دين الهدى ساهره

محمد المر بالعبد

يسعد مساء سلمان وعيال سلمان

‏ اهل الفخر والمرجله والذرابه

‏ويسعد مساء الاحسان وبلاد الاحسان

‏ وين السكينه سايده والرحابه

‏مهبط وحي ساس الشريعه والايمان

‏ دارٍ ربا فيها النبي والصحابه

مصبح بن علي الكعبي

سلام لأهل للمملكه م الإمارات

بالشعر نهديكم جزايل حْروفه

نْحبكم حبٍّ من الذات للذات

ف اول إماراتي تشوفه تشوفه

من حد بطحاء لين حد القريات

عسى الحيا دايم تهامل قنوفه

وعسى السعوديه في خير ومسرات

والله يكافيها الزمن مع صروفه

علي بن الشايب القحطاني

جينا مناديب الشعب والمعازيب

‏ للملكه ولشعبها ولملكها

‏تقبل تحايانا وتلقى التراحيب

‏ عند النفوس اللي بهيجٍ فلكها

‏في دار وافين العهد بالمواجيب

‏ ودروبنا معهم فخر من سلكها

‏سلمان قام يجلّي الشكّ والرّيب

‏ وارجال بوسلطان حبّه ملكها

سيف سالم المنصوري

نعشق ترابك ونعشق حزمك وناسك

‏ على العدل والوفا والطيب مبنيه

‏نقسم قسم يا علم ما ينحني راسك

‏ من اجل تبقى السعوديه سعوديه

خميس بن بليشه

مــع الـسـعـودية لـ دربٍ تـسـلـكه

‏ من باب حَق وباب قرب وباب دين

‏والمسلم إن ما همّه أمن المملكة

‏ أكـيـد مـا هـمّه أمـان المـسلمين

سعيد بن طميشان

نعم معاً للابد وافعالنا حيه

يا خوان نوره نوايا الطيب تجمعنا

ميثاقنا ع النقا ما نخلف النيه

ع قمة المجد والطوله تربعنا

سيف كميدش

من عهد زايد إلى انجاله الكرام

‏ والسعودية لها عنده بْركة

‏ما يمس المملكة لو (بالمنام)

‏ مس شعبه ما يمس المملكة

‏هم لنا درع ولهم حنا حزام

‏ قبل لا يدركهم السوء ندركه

‏أحمد الزرعوني

نهنّي بعيدك الميمـــون ونْبارك

يا دار العز والأمجاد والهيبه

عسى عيدك يا اغلى مملكه مْبارك

ويحفظ ملوك الحزم والمجد والطيبه

علي بن شميل الكعبي

الدار خضرا وكل الناس محتفلَه

والشعب يرزف بعيدك يالسعوديّه

كل المشاعر لعيدك جات ممتثلَه

نصوغ الابيات لك نثرْ وْعموديّه

نبقى معا للأبد والدار محتفلَه

وقلب الامارات نبضاته سعوديّه

للمملكه لو كتبنا الشعر يا قلّه

باقة محبه لعين الشعب وديّه

مريم النقبي

دار اخو نوره سندنا والحزام

بالفرح بسمه وبالشده عضيد

دام حل الحب للبيت الحرام

كلنا للمملكه نبض ووريد

حمده المر المهيري

مبـروك عــيـدك بـالـهـنا والـمـسره

‏ يـا بـهـجة أعـياد الـمـحب وغـرامـه

فــي كــل عــام اثـبـتِ وكـل مـره

إنـك زعـيـمـة لــيـن يـــوم الـقـيامه

تــبـقـيـن دار الــمـجـد، دُره وحـره

فــي ظــل حـكام الـسعد والـكرامه

فتاة تهامة

اشرقي يا شمس دام اليوم عيد

وأفرحي يادار من بدو وحضر

يا السعوديه لكم قدر ويزيد

ما وصله اللي تغنا به وحصر

من خواطرنا نخط لكم قصيد

نكتبه ويفوح من قافه عطر

فطيم الحرز