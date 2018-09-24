سيف بن زايد يحضر حفل السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعود سويلم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جانب من العروض التراثية خلال الحفل

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين بالدولة وأبناء الجالية السعودية المقيمة.