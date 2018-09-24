«سيتي ووك» يُطرب زوّاره بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي ــ البيان

استضاف «سيتي ووك»، الوجهة العصرية الرائدة في الهواء الطلق من مِراس في دبي أمس، حفلاً غنائياً بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

داليا مبارك شدت بأجمل أغانيها خلال الحفل

متعة

واستمتع الحضور بالأغاني الرائعة لكل من الفنانة الإماراتية شمّا حمدان، والمغنية السعودية داليا مبارك، على مدار ساعتين، تفاعل فيهما الجمهور مع بعض من أكثر الأغاني شعبية للفنانتين المحبوبتين، بما في ذلك «معجبة» للمغنية شمّا حمدان، و«قلبت الطاولة» للفنانة داليا مبارك.

وقد تمت إنارة جميع مناطق «سيتي ووك» بألوان العلم الوطني السعودي احتفالاً بالمناسبة السعيدة.