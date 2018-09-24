الإمارات والسعودية.. صمام أمان ومصير واحد

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

هنأ الدكتور عبداللطيف الشامسي، الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، مؤكداً أن الفرحة واحدة في مثل هذه المناسبات المهمة التي يشارك فيها كل إنسان خليجي فخور بهويته وانتمائه. وأشاد الشامسي بالعلاقات الإماراتية السعودية التاريخية الوثيقة، وقال: ترسخت جذور العلاقات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي تزداد اليوم رسوخاً وتقدماً، في ظل قيادتنا الحكيمة، على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف الشامسي: تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، علاقات الأخوة والدم والمصير المشترك الضاربة بجذورها التاريخية والجغرافية، الأمر الذي ينعكس في المناسبات والأحداث والمواقف كافة.

من جانبها، قالت الكاتبة والروائية الإماراتية فاطمة المزروعي: العلاقة الإماراتية السعودية تُؤسّس لنوع جديد من العلاقات العربية التي تقوم على المصير ووحدة الطريق، وهذا الجانب هو أهم جانب تحتاج إليه الشعوب العربية.

وأضافت: يتضح النجاح الكبير عندما نرى القوة الإماراتية السعودية، وقد خرجت على أرض الواقع ومسرح الأحداث العالمية، بمواقف مُوحّدة، وتطلعات وآمال مشتركة. وواصلت: كانت وما زالت التهديدات التي تحيط بالأمن العربي ماثلة وواضحة، وما يقع بين الدول العربية من خصام وخلاف نتاج لمثل هذه التهديدات التي تحيط بعالمنا والشواهد في هذا السياق متعددة ومتنوعة.