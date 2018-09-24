أحمد بن شعفار: المصير واحد والأهداف واحدة

المصدر: دبي - البيان

تقدم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة أبناء الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88، متمنين لهم دوام التقدم والازدهار.

علاقات تاريخية

وقال:«نعتز ونفتخر بالعلاقة التاريخية المشرفة التي تجمع بين دولتنا الحبيبة الإمارات مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، فالمصير واحد والأهداف واحدة، كما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «دولة الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً». وأضاف:«بهذه المناسبة العزيزة التي تحمل مكانة خاصة لدى حكومة وقيادة وشعب الإمارات، نجدد تهانينا وأمنياتنا إلى الشقيقة السعودية في يوم الوحدة والبناء والرخاء، متمنين لهم دوام التقدم والنجاح في مسيرة البناء والتنمية والازدهار ونحو تحقيق رؤية المملكة 2030».