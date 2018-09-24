خادم الحرمين مخاطباً السعوديين: نتطلع لمزيد من الإنجاز

المصدر: جدة - وكالات

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة إلى شعبه بمناسبة اليوم الوطني الـ88، وأمر الملك بإطلاق سراح جميع السجناء المتعثرين في محافظة الطائف، ووجّه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم إضافي.

وقال الملك سلمان في تغريدة من حسابه على «تويتر» بمناسبة اليوم الوطني الـ88: «‏‫الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين».

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‏وأضاف: «نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه».

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المتعثرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن القرار جاء إثر زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمحافظة الطائف وبناءً على اقتراحه.

وبمناسبة اليوم الوطني الذي وافق يوم أمس الأحد، 23 سبتمبر، وجَّه خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم إضافي لتشمل اليوم (الاثنين) 24 سبتمبر.

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