مسؤولون: العلاقات الإماراتية السعودية متجذّرة وراسخة على مختلف المستويات

المصدر: دبي- مرفت عبدالحميد ــ الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد مسؤولون أن العلاقات الإماراتية السعودية متجذرة وراسخة على مختلف المستويات، وذلك بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.



تقدم ورفاهية



وهنأت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعبا، بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، متمنية للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأشادت معاليها في برقية بعثتها إلى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، بالنهج السياسي للمملكة العربية السعودية على مدى ثمانية عقود، ما انعكس إيجابيا ليس فقط على دول الخليج العربية وإنما على الدول العربية والإسلامية جميعاً.



وقالت القبيسي إن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



إنجازات



من جانبه توجه أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، بأصدق الأمنيات وخالص التهاني لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، متمنياً للمملكة، قيادة وشعباً، دوام الرخاء والرفاه والاستقرار.







وقال جلفار: اليوم الوطني السعودي مناسبة إقليمية عظيمة للاحتفاء بإرث المملكة العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، حيث أصبحت المملكة -وبوتيرة متسارعة- نموذج يحتذى في سرعة تنفيذ وتبني الخطط التنموية البعيدة المدى، والتي ما زالت تحقق للمملكة أقصى درجات التطور والازدهار، وساهمت في تكريس عملية البناء الاجتماعي فيها على كافة المستويات.



ثقل سياسي



وأكد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات والمملكة العربية السعودية تحظى بمكانة عالية لما تتمتعان به من ثقل سياسي واقتصادي وإرث حضاري على الصعد العربية والإسلامية والعالمية.

وقال الخوري: يعود الفضل لهذه العلاقة الأخوية المتميزة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتابعة الدقيقة لأدق تفاصيل العلاقات الأخوية والملفات المشتركة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة.





دور ريادي





بدوره رفع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة مرور 88 عاماً من المكتسبات التاريخية والإنجازات الحضارية التي يُشار إليها بالبنان، سائلاً المولى العلي القدير أن يسدد خطاهم للسير قدماً على درب العز والمجد والرخاء لتعزيز الدور الريادي للمملكة في خدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية.



تكامل



إلى ذلك، أكد سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، أن العلاقات الإماراتية السعودية علاقات متجذرة في التاريخ تقوم على الأخوة والتعاون والتكامل والمصير المشترك والأهداف الواحدة والرؤية المشتركة السديدة التي تميز قيادة البلدين الشقيقين.





ورفع - خلال الاحتفالية التي نظمتها البلدية أمس، لمشاركة الأشقاء السعوديين احتفالهم باليوم الوطني الـ 88 للمملكة - أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى المملكة.





مكانة متميزة





وأعرب اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، عن مشاعر الود والأخوة التي تكنها الإمارات للمملكة العربية السعودية، التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوبنا، والتي أرسى قواعدها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين راسخة وقائمة على المحبة والانسجام والتوافق، تعززها روابط المصير المشترك.





تهانٍ





كما تقدم محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، بالتهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88، معرباً عن أمنياته بالمزيد من التقدم والرخاء للمملكة والتوفيق لما قدمته وما ستقدمه من جهود ومساع في سبيل رفعة الأمة العربية والإسلامية.





وبارك خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، اليوم الذي تشهد فيه المملكة حالة من الرقي والتقدم، سياسياً واقتصادياً ومعرفياً، جعلت منها واحداً من أقوى مراكز القرار في العالم.