29.4 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي والسعودية

المصدر: دبي- فادية هاني

هنأ مركز دبي للإحصاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88، وللشعب السعودي الشقيق، تعبيراً عن سعادتهم واحتفالهم مع أشقائهم في المملكة بهذا اليوم.

ونشر المركز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أرقام وإحصاءات تعكس النشاط السعودي الإماراتي المشترك خلال الفترة السابقة، حيث أشار في تهنئته إلى قيمة التبادل التجاري بين دبي والسعودية والبالغة 29.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تعتبر المملكة الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً.

كما بلغ إجمالي عدد زوار الإمارة من الأشقاء السعوديين خلال النصف الأول من العام الجاري 743 ألف زائر، حيث يحتل الأشقاء السعوديون المرتبة الثانية من شعوب العالم التي تزور دبي.

وكان حجم الاستثمار السعودي المباشر في الإمارة خلال 2016 وصل إلى 8 مليارات درهم، وهي من الدول الآسيوية العشر الأولى من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

الطلاب السعوديون

وبلغ عدد الطلاب السعوديين في دبي للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏ 2018 نحو 1665 طالباً، وتم تخرج 95 طالباً سعودياً من الجامعات والكليات في الإمارة خلال العام الدراسي ذاته.

وتقدم مركز دبي للإحصاء إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإلى كل أبناء الشعب السعودي الشقيق بأسمي آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني. وتمنى المركز للمملكة قيادة وشعباً التقدم والازدهار في كافة المجالات، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية الكبير في مساعدة ومساندة العديد من الدول الشقيقة ودول العالم من خلال مبادراتها وأياديها البيضاء التي أسهمت وما زالت تسهم في حماية وأمن ومساعدة مختلف شعوب العالم.