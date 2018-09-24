«أخبار الساعة»: الإمارات والسعودية.. مرتكزات قوية للشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الإمارات والسعودية تقدمان نموذجاً ملهماً للعلاقات الأخوية بين الأشقاء التي لا تقتصر مردوداتها على شعبيهما فقط، وإنما على مجمل شعوب المنطقة، لأنهما يعملان من أجل إيجاد حلول لأزمات المنطقة، كي تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «الإمارات والسعودية.. مرتكزات قوية للشراكة الاستراتيجية» - تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ88 الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر، في تأكيد واضح على قوة العلاقات التي تربط بين الدولتين وشعبيهما، ولا شك في أن احتفالات الإمارات باليوم الوطني السعودي تشير بوضوح إلى أن الدولتين يجمعهما مصير واحد وطموح مشترك، فمن يتابع الفعاليات المتنوعة، الثقافية والسياحية، التي تشهدها الإمارات بهذه المناسبة الوطنية تتأكد له كيف تتوحد مشاعر الشعبين تجاه بعضهما بعضاً، يتشاركان الأفراح ويلتفان حول قيادتهما الرشيدة التي لا تألو جهداً في الارتقاء بهذه العلاقات لتعزز المصالح المشتركة، وتستجيب لتطلعات شعبيهما في التنمية والأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.