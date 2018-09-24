«مطارات أبوظبي» تستقبل السعوديين بالأعلام والورود

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت مطارات أبوظبي الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية أمس بحفاوة وترحاب وسط أجواء يغمرها رفع الأعلام وتقديم الشعارات والورود والحلويات على وقع الموسيقى الوطنية السعودية وكذلك أداء الحربية، وتم استخدام أختام الجوازات التي تحمل شعار الإمارات والسعودية المشترك. وتم استقبال بعض الرحلات القادمة من السعودية بمدافع المياه كترحيب تقليدي عند الاحتفاليات في قطاع الطيران.

وجاءت الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي أطلقتها مطارات أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، لتسلط الضوء من خلالها على مدى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وتقدم المطارات عروضاً خصوصاً وجوائز للمواطنين السعوديين، وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 25 سبتمبر. وأتيحت الفرصة أمام 10 مواطنين سعوديين من بين القادمين إلى المطار أو المغادرين منه الاستمتاع بخدمات القاعة «الماسية» في مبنى كبار الشخصيات. وتم اختيار المسافرين المحظوظين بشكل عشوائي، واستفادوا من الخدمات المقدمة في المبنى لمدة 3 ساعات.