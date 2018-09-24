أحمد بن محمد يحضر احتفال اليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

سلطان المنصوري وعدد من الحضور

جانب من العروض

كما حضر الحفل الذي أقامته القنصلية السعودية في دبي معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية السعودية في الدولة. وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم للقنصل السعودي وللأشقاء في المملكة العربية السعودية احتفالاهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية.. متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.