شرطة دبي تكرم موظفيها السعوديين

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كرم العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، الموظفين العاملين في شرطة دبي من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 88، وتثميناً لدورهم وعطائهم المستمر.

وسلم العميد مراد شهادات شكر وتقدير إلى الموظفين، الذين تجاوز عدد كبير منهم ما يزيد على عشرين عاماً في شرطة دبي، وأقدمهم سيدخل عامه الثلاثين قريباً بعد أن التحق بالقوة في عام 1989، وذلك ضمن مبادرة خاصة أطلقتها الإدارة العامة للموارد البشرية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار«معاً وأبداً»، بحضور الرائد عبد الله محمد حسن، مدير إدارة شؤون الموارد البشرية، والمدني عبد المجيد الخزرجي رئيس قسم الجوازات والهوية الوظيفية بالوكالة. ونقل العميد مراد تهاني اللواء عبد الله خليفة المري إلى الموظفين السعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مشيراً إلى أن اليوم الوطني السعودي يعتبر مناسبة وطنية إماراتية أيضاً بامتياز حيث إن هناك تكاملاً بين الوطنين الإماراتي والسعودي في مختلف المجالات.

ومن بين المكرمين العريف محمد سعيد المنهالي، الذي سيدخل عامه الثلاثين في شرطة دبي بعد أشهر، حيث كان قد التحق بالقوة في العام 1989، ويقول المنهالي: حضرت إلى دبي عام 1989 في زيارة لأيام عدة، لكنني وجدت ترحيباً منقطع النظير وتشجيعاً من قبل العاملين في شرطة دبي للالتحاق بها، لذلك قررت البقاء وعملت في بيئة يسودها السعادة والإيجابية، وحظيت باهتمام بالغ خلال عملي إلى يومنا هذا، حيث ما زلت على رأس عملي.

إلى جانب العريف المنهالي، يعمل في شرطة دبي 3 أشقاء من المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 23 عاماً، حيث التحق الأخ الأكبر بالقوة، الرقيب أول طلال سليم محمد السقطرى منذ العام 1992، ثم تبعه شقيقه الثاني الرقيب محمد في العام ذاته، وفي العام 1995 تبعهما الثالث العريف فهد، ليباشروا جميعاً العمل جنباً إلى جنب في القيام بمهامهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

ويقول العريف فهد: عائلتنا تقيم في دولة الإمارات منذ عام 1984 وقد حظينا بدعم كبير من قبل القيادة العامة لشرطة دبي لنلتحق بالخدمة فيها، وهذا شرف لنا للعمل في شرطة دبي منذ ذاك الوقت، ونشعر أن دولة الإمارات هي وطننا إلى جانب المملكة العربية السعودية، فنحن أبناء وطن واحد.

.. وتحتفي بمواليد اليوم الوطني السعودي

في إطار مشاركة الإمارات في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ(88)، وبناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، فاجأ العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حمودة العامري، والعقيد جمعة سالم الروم، عدداً من المسافرين من الجنسية السعودية، الذين يصادف تاريخ ميلادهم نفس تاريخ اليوم الوطني السعودي، عبر مبادرة فريدة من نوعها، اكتسبت صيغة الإبداع والابتكار في عملية إسعاد المسافرين، وذلك من خلال استقبالهم بالورود والهدايا التذكارية، وعبارات التهاني والتبريكات، وإنهاء إجراءات دخولهم لأرض الدولة، ثم اصطحابهم بدوريات الشرطة الفارهة إلى أماكن سكنهم في دبي.

وفي السياق ذاته، شاركت شرطة دبي في مسيرة الاحتفاء باليوم الوطني، التي جابت ليلة أمس منطقة الـ «جي بي آر»، ونظمتها الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، وسط أجواء من الفرح الغامر بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وعلى وقع الأغاني والأهازيج والرقصات التراثية.وشاركت إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في المسيرة، حيث رفع خيالة الشرطة على ظهر الأحصنة في الفعالية، علمي السعودية والإمارات.