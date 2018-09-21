محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات والسعودية جسد واحد ومعاً أبداً

المصدر: دبي - البيان

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هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني 88. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة إنجازاتها التي تسارع بها نحو المجد والعلياء، وسط حضور عالمي فاعل وبارز.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للشعب السعودي يومهم الوطني. مبروك للملك وولي عهده إنجازات تسارع بالمملكة نحو المجد والعلياء.. كل عام والإمارات والمملكة معاً أبداً».

إلى ذلك، دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه في «تويتر»: «تهانينا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني 88.. مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية وحضور عالمي فاعل وبارز.. الإمارات والسعودية نبض يسري في جسد واحد.. كل عام وهما معاً أكثر أخوة وتقدماً وقوة».

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