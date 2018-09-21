حمدان بن زايد: نثمن العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عالياً العلاقات الطيبة الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبارك سموه للمملكة احتفالاتها وأفراحها باليوم الوطني الـ88.

وقال سموه، في تدوينات نقلتها وكالة أنباء الإمارات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالاتها وأفراحها بمناسبة اليوم الوطني الـ88.. مسيرة حافلة بالإنجازات والنماء والتميز».

وأضاف سموه: «نثمن عالياً العلاقات الطيبة الأخوية التاريخية بين البلدين، سائلين الموّلى عزّ وجلّ دوام الاستقرار والأمن للمملكة قيادةً وشعباً».