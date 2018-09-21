«الاتحاد للطيران» تسير العملاقة إلى جدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تنظيم سلسلة من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، تتضمن تشغيل الشركة لطائرتها الرائدة من طراز إيرباص A380 التي تحمل شعار «عام زايد» يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر، لخدمة الرحلة EY311 وEY312 بين أبوظبي وجدة والتي سوف يتولى قيادتها طاقم من الطيارين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقال أحمد محمد القبيسي، نائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بالاتحاد للطيران: «تقديراً للروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين والأهمية المتزايدة للسوق السعودية لدى الشركة، يسعدنا أن ننظم هذا البرنامج المميز من الفعاليات الاحتفالية، وعلى مدار الأشهر المقبلة كذلك، سوف تواصل الاتحاد للطيران تعزيز هذه الروابط والإعلان عن شراكات جديدة مع مؤسسات سعودية كبرى والتي من شأنها أن توفر مزيداً من القيمة لضيوفنا».

وكانت الاتحاد للطيران أعلنت أخيراً عن رعاية نادي النصر السعودي، الذي يتخذ من الرياض مقراً له ويعتبر واحداً من أكثر الأندية جماهيرية في السعودية. وسجل عدد من نجوم «العالمي» رسالة تهنئة ضمن مقطع فيديو من المقرر أن يتم بثه في اليوم الوطني السعودي.

كما تعاونت الاتحاد للطيران مع الشاعر الإماراتي أحمد الزرعوني لنظم قصيدة فريدة ترمز إلى روح الأخوة والصداقة والروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وتم عرض كلمات القصيدة المؤلفة من 380 كلمة، بالتناغم مع طراز الطائرة A380، على شاشات رقمية في منصة عرض تفاعلية في مطار أبوظبي الدولي. وصورت الشركة لقطات من هذه المبادرة الشعرية وسوف يتم بث المقطع المصور عبر قنوات الاتحاد للطيران على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وسوف يتم تقديم حلوى شوكولاتة تحمل الطابع المميز لليوم الوطني السعودي وبطاقات تهنئة إلى جميع الضيوف المسافرين من وإلى المملكة خلال اليوم الوطني. كما سوف يستمتع كل الضيوف الزائرين لصالة الانتظار التابعة للاتحاد للطيران في أبوظبي بتذوق تشكيلة واسعة من الأطعمة السعودية الأصيلة.

كما توفر الشركة كذلك أسعاراً خاصة للرحلات من المملكة خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو وكلاء السفر المحليين.

يذكر أن الاتحاد للطيران قد شغلت خلال عام 2017 ما يصل إلى 7578 رحلة للمسافرين ونقلت 1.3 مليون ضيف بين المملكة والإمارات، كما نقل قسم الاتحاد للشحن ما يزيد على 28 ألف طن من البضائع بين البلدين خلال العام الماضي.

وتشغل الاتحاد للطيران في الوقت الراهن 77 رحلة أسبوعياً إلى السعودية، تشمل ثلاث رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى الرياض، وثلاث رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى جدة، وأربع رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى الدمام، إضافة إلى رحلات موسمية يومية إلى المدينة المنورة.