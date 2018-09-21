البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً في ذكرى اليوم الوطني

المصدر: الرياض - واس

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً تذكارياً وبطاقة تعبيراً عن مشاعر الحب والوفاء للمملكة والاعتزاز والفخر به، وذلك في ذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة.

وصدر الطابع في فئة الثلاثة ريالات، والبطاقة في فئة الخمسة ريالات، حيث حمل الطابع صور معالم عمرانية شهيرة في المملكة، وشعارات عدد من المشروعات العملاقة التي نفذت أو يجري تنفيذها في الوقت الحالي، مثل مشروع نيوم، مشروع القدية، مشروع البحر الأحمر، مشروع قطار الحرمين السريع، مشروع قطار الرياض، إلى جانب شعارات رؤية 2030، برنامج التحول الوطني 2020، وحدة التحول الرقمي، صندوق الاستثمارات العامة، شعار موسم حج 1439.