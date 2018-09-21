«دبي باركس» تطرح عروضاً استثنائية وفعاليات ترفيهية للزوار من المملكة

المصدر: دبي- البيان

تحتفل دبي باركس آند ريزورتس، باليوم الوطني السعودي بإطلاق عرض ترويجي فريد من نوعه على تذاكر دخول اليوم الواحد (لمنتزه واحد أو منتزهين) لزيارة أي من المنتزهات الثلاثة الأيقونية، بما في ذلك موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليغولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليغولاند ووتربارك دبي.

يقدم هذا العرض الذي سيستمر حتى 30 سبتمبر للزوار من المملكة والمقيمين فيها تذكرة مجانية إضافية واحدة عند شراء 4 تذاكر دخول؛ للاستمتاع بما تقدمه الوجهة من تجارب ترفيهية، علاوة على ذلك فإنّ دخول الصغار الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام إلى الوجهة مجانياً ومن دون رسوم.

تعتبر دبي باركس آند ريزورتس من أروع وجهات الترفيه وتناول المأكولات على مستوى المنطقة، فهي تقدم تجارب ترفيهية مذهلة تنثر البهجة على كل أفراد العائلة، وتنقلهم في مغامرات شيقة عبر منتزهاتها الأربعة. يقدم موشنجيت دبي، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، 27 لعبة ووجهة ترفيهية مستوحاة من 13 من أضخم أفلام الحركة والرسوم المتحركة التي لا تنسى في هوليوود.

بوليوود باركس دبي | من المصدر

يعتبر منتزه ليغولاند دبي الوجهة المثالية على مدار العام لمغامرات عالم ألعاب «ليغو» للعائلات والأطفال بين 2 و12 سنة. يقدم ليغولاند دبي ما يزيد على 40 لعبة تفاعلية، وعروض ومعالم جذب ترفيهية، وما يزيد عن 15,000 مجسّم لنماذج ليجو تشمل ما يزيد على 60 مليون قطعة من مكعبات ليغو. هذا إلى جانب ست مناطق ترفيهية تتفرد كل منها بالعروض والتجارب الترفيهية والتعليمية التي تقدمها.

ليغولاند ووتربارك هي الحديقة المائية الأولى في المنطقة والمصمّمة خصيصاً للصغار في المرحلة العمرية بين 2 و12 سنة وعائلاتهم. تقدم ليغولاند ووتر بارك أكثر من 20 منزلقاً من المنزلقات المائية والألعاب الترفيهية، وكل منها تقدم تجربة استثنائية مليئة بالمرح والمتعة لكل أفراد العائلة تشمل تجربة بناء الطوافة.

ويعتبر بوليوود باركس دبي وجهة لمحبي بوليوود، فهو أول منتزه ترفيهي مستوحى من أفلام بوليوود في المنطقة، ويقدم تجارب نابضة بالحياة ومغامرات مفعمة بالتشويق والرومانسية والفكاهة والموسيقى والرقص.