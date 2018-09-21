علي الخوّار يهدي الشعب السعودي «عرضة وحربية»

المصدر: دبي ــ البيان

ضمن باقة جميلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركةً للأشقاء في السعودية أفراحهم واحتفالاتهم بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ88، يبث عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية قصيدة «عرضة وحربية» للشاعر الإماراتي علي الخوار، الذي أهدى العمل إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية شعباً وقيادةً، تعبيراً عن المحبة والاحترام المتبادل بين الشعبين، وتأكيداً لعمق روابط الأخوة والتلاحم بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على مستوى القيادات والشعوب.. ويقول الخوار في بعض أبيات قصيدته:

من كثر ما احنا بلد واحد ومتوحّد

ما عاد تفرق معي روحه ولا جيّه

جيت الإمارات لما جيت ديرتكم

واحسّ باكر ابارجع للسعوديّه

يُذكر أن شاعر الوطن علي الخوار كان قد قدّم، أواخر الشهر الماضي، بمناسبة عيد الأضحى، عملاً وطنياً بعنوان «الشامخين»، معايدةً لجنود البلدين الشقيقين المرابطين في اليمن، تعاون فيه مع الشاعر السعودي علي السبعان، وجاء العمل معبراً عن روح الإخاء والمحبة التي تجمع شعبي الدولتين، وتؤكد دور الإبداع الشعري في توحيد لغة التعبير وتعميق الهوية المشتركة.